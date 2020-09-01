صحة ورشاقة

اعراض فيروس كورونا المرتبطة بالجهاز الهضمي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

منذ ظهور فيروس كورونا، ارتبطت الأعراض بالحمى والسعال الجاف وضيق التنفس التى كانت من العلامات المميزة لـ COVID-19 ، لكن سرعان ما أشارت الأبحاث المبكرة إلى أنه غالبًا ما يتم تجاهل عرض شائع آخر وهو الجهاز الهضمى و اضطراب المعدة.

 

وفقا للموقع الطبى " webmd" وجد تحليل حديث لأكثر من 200 شخص تم قبولهم في ثلاثة مستشفيات في هوبي ، الصين - المقاطعة التي نشأ فيها الفيروس المسمى -CoV-2 - مع حالات خفيفة من COVID-19 أن ما يقرب من 1 من كل 5 لديه أعراض فيروس كورونا بالجهاز الهضمي، مثل الإسهال والقيء وآلام البطن، وما يقرب من 80 ٪ يفقدون شهيتهم.

 

يمكن أن تنجم هذه الأعراض عن أسباب شائعة أخرى، بما في ذلك أنفلونزا المعدة أو التسمم الغذائي، ولكن إذا كنت مصابًا بـ COVID-19 ، فقد تؤدي مشاكل الجهاز الهضمي إلى إبطاء تعافيك،  وقد تتفاقم أعراض الجهاز الهضمي مع زيادة مرضك.

 

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ارتباط كورونا بالجهاز الهضميبمجرد أن يصيب أي فيروس جسمك ، يمكنه تدمير الخلايا السليمة وإنشاء نسخ متعددة من نفسه. يهاجم COVID-19 بشكل أساسي الخلايا المبطنة لمجرى الهواء، وهذا يجعل من الصعب عليك التنفس ويمكن أن يؤدي إلى الالتهاب الرئوي، لكن يعتقد الباحثون أن المرض قد يضر أيضًا بالجهاز الهضمي وأنسجة الكبد.

 

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وجدت الدراسة في الصين أن ثلث الأشخاص المصابين بـ COVID-19 الخفيف يعانون من الإسهال، وعادة ما تكون المشكلة ، بما في ذلك البراز المائي ، غير حادة، مع استمرار الإسهال لمدة 5 أيام في المتوسط.

 

كان الأشخاص الذين يعانون من أعراض الجهاز الهضمي أكثر عرضة لاختبار البراز الإيجابي لفيروس كورونا ، مما يعني أن لديهم -CoV-2 RNA في عينات البراز، كما استغرق الأمر وقتًا أطول لإزالة الفيروس من أجسامهم ، مقارنة بأولئك الذين لا يعانون من أعراض الجهاز الهضمي.

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ماذا يجب ان تفعلإذا كنت تعاني من الإسهال أو الغثيان أو القيء ، فهذا لا يعني أنك مصاب بـ COVID-19. لكن من الحكمة إعطاء المزيد من الاهتمام لأعراض الجهاز الهضمى خلال هذا الوباء ، خاصة إذا كنت تعاني من حالة صحية تزيد من فرص الإصابة بالعدوى أو إذا كنت تعيش في منطقة ينتشر فيها فيروس كورونا الجديد.

 

ابق في المنزل. معظم الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا يمرضون بشكل خفيف ويتحسنون دون علاج. تجنب الخروج إلا إذا كان عليك ذلك ، مثل الزيارات الطبية العاجلة.

 

لديك غرفة نوم وحمام "مريض". إذا استطعت ، استخدم حمامًا منفصلاً لنفسك إذا كنت تعيش مع آخرين لمنع انتشار المرض من خلال المرحاض.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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