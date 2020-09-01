شكرا لقرائتكم خبر عن شركة بريطانية تنضم إلى سباق علاجات كورونا بالأجسام المضادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت شركة GlaxoSmithKline البريطانية وشريكتها Vir Biotechnology في اختبار أجسامهم التجريبية على مرضى كورونا في المراحل المبكرة للعثور على فائز في فئة واعدة من الأدوية المضادة للفيروسات لمكافحة الوباء.

ووفقا لتقرير لصحيفة time now news قالت شركة الأدوية البريطانية، إن الحقنة المفردة طويلة المفعول سيتم اختبارها على الحالات عالية الخطورة التي تم تشخيصها مؤخرًا لقدرتها على منع دخول المستشفى ، وهي مرحلة مرضية تهدد الحياة عادةً.

تتوقع Regeneron ، التي تعمل على تصنيع الأجسام المضادة مع Roche ، بيانات أولية من التجارب الجارية لتركيبة فيروس كورونا ثنائية الأجسام المضادة في سبتمبر.

كما بدأت الشركة الأمريكية Eli Lilly ، الذي يعمل مع شركة AbCellera للتكنولوجيا الحيوية ، في وقت مبكر من هذا الشهر في اختبار ما إذا كان يمكن للأجسام المضادة أن تمنع العدوى في دور رعاية المسنين، قد تسفر تجربة منفصلة تختبر المركب على مرضى COVID الذين تم تشخيصهم مؤخرًا عن بيانات أولية في سبتمبر أو بعد ذلك بوقت قصير.

تم تصميم الجسم المضاد ليس فقط لمنع الفيروس من غزو الخلايا ولكن أيضًا لتجنيد الخلايا المناعية لقتل الخلايا المصابة بالفعل، والتي من شأنها أن تنسخ الفيروس، كما تم تعديله ليظل فعالًا لعدة أشهر في جرعة واحدة وللتشبث بجزء من بروتين السنبلة الخارجي للفيروس الذي لم يظهر أي ميل للتحور.

بعد اختبار الدواء على 20 مشاركًا أمريكيًا أوليًا على مدى أسبوعين من أجل السلامة ، ستتوسع التجربة لتشمل 1300 مريض على مستوى العالم، وقالت GSK إن النتائج الأولية قد تكون متاحة بحلول نهاية العام ، والنتائج الكاملة خلال الربع الأول من عام 2021 ، وقد يكون الوصول المبكر إلى المرضى على البطاقات قبل يونيو.

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كان الدور الأكثر بروزًا لشركة GSK حتى الآن في مكافحة الوباء هو توفير المواد المساعدة ومعززات الفعالية التي تلعب دورًا حيويًا في العديد من اللقاحات، وشهدت الجهود العالمية لتطوير لقاح ضد الفيروس ، الذي أودى بحياة أكثر من 800 ألف شخص على مستوى العالم ، إطلاقًا مؤخرًا لتجارب في مراحل متأخرة ، لكن العمل على العلاجات بدأ أيضًا في تجاوز الحد.

في حين كان أحد الأساليب هو قمع رد الفعل المفرط الخطير للجهاز المناعي ، والمعروف باسم عاصفة السيتوكين ، كان الآخر هو منع الفيروس من غزو الخلايا بالأجسام المضادة، عادة ما تصنع الأجسام المضادة ، وهي جزء من جهاز المناعة التكيفي في الجسم ، من خلايا الدم البيضاء استجابة لمادة غريبة في الجسم.

لكن شركات الأدوية ، بما في ذلك أيضًا AstraZeneca و Molecular Partners ، تعمل على تصنيع أجسام مضادة أحادية النسيلة ، مصنوعة في مفاعلات حيوية من الخلايا الحية ، من أجل هجوم أكثر استهدافًا على الفيروس.

يعد استخدام البلازما من مرضى COVID-19 المتعافين ، والذي يحتوي على مجموعة من الأجسام المضادة ، نهجًا مشابهًا ولكنه قد يكون محفوفًا بخدمات لوجستية أكثر تعقيدًا ونوعية أقل اتساقًا من الأجسام المضادة المصنعة.