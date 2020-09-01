صحة ورشاقة

تعرف على آخر نتائج دراسات عقار رمدسيفير لعلاج مصابي كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور على عوف رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، تفاصيل الدراسات الجارية على عقار رمدسيفير ومدى نتائجه على مصابي كورونا.

 

 

وقال خلال تصريحات ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي تقدمه الإعلامية دينا عبد الكريم، عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، ON، استخدم حديثًا لعلاج إصابات كورونا، وكان يستخدم في السابق لعلاج من فيروس الإيبولا.

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وأشار إلى أنه جرى عمل التجارب السريرية لعقار رمدسيفير كمرحلة أولى في الحالات الصعبة، وتم عرض الأمر على الصحة العالمية، وبعد استكمال بداية الدراسات وجدوا أنه فعال في الإصابات البسيطة والمتوسطة، وبالتالي فإن عقار رمدسيفير يعطى نتائج جيدة، وبالتالي فتحوا المجال لاستخدامه.

 

 

وأوضح الدكتور على عوف رئيس شعبة الادوية أن مصر والهند وباكستان هم من يحصلون على حق تصنيع العقار عالميًا، مضيفًا:" هناك موافقة من الشركة الأمريكية تسمح مصر بالتصدير لأي دولة".

وواصل:" هناك انخفاض ملحوظ في الإصابات وهناك مخزون كبير  من عقار رمدسيفير.. وسيكون استخدامه في المستشفيات ولن يتداول في الصيدليات، وسعره سيكون ربع السعر في أمريكا".

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