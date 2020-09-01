شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تتوقع الموافقة على لقاح كورونا من استرازينيكا بعد بدء المرحلة 3 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف موقع TheHealthSite أن الرئيس دونالد ترامب أعلن أن لقاح فيروس كورونا COVID-19 الذى تنتجه شركة AstraZeneca قد وصل إلى المرحلة الثالثة من التجارب السريرية فى الولايات المتحدة، وهو قريب جدًا من الانتهاء للموافقة عليه، مضيفا أن العملية كان من الممكن أن تستغرق سنوات لكن إدارته فعلت ذلك فى غضون أشهر.

ووفقًا لشركة AstraZeneca فإنه سيتم تسجيل ما يقرب من 30 ألف متطوع بالغ فى 80 موقعًا فى الولايات المتحدة فى المرحلة 3 من التجارب السريرية للقاح، ويتم تنفيذ تجربة المرحلة 3 كجزء من عملية Warp Speed، وهى شراكة بين القطاعين العام والخاص أطلقتها إدارة ترامب، لتقديم 300 مليون جرعة من لقاح آمن وفعال لفيروس كورونا COVID-19 بحلول يناير 2021.

من جانبه كشف موقع CNN الإخبارى فى تقرير له، اليوم، أن شركة الأدوية البريطانية استرازينيكاAstraZeneca ، بدأت المرحلة الثالثة من تجارب لقاح تجريبي لفيروس كورونا في الولايات المتحدة، لتصبح ثالث شركة تبدأ تجارب المرحلة الأخيرة من لقاح كورونا للوقاية من الفيروس Covid-19.

وأكد CNN أن اللقاح، الذى تم تطويره بالشراكة مع جامعة أكسفورد، يحظى بدعم الحكومة الفيدرالية الأمريكية، موضحا أن تجارب المرحلة الثالثة لكل من لقاح مودرنا و فايزر بالفعل جارية، بتمويل من الحكومة الفيدرالية أيضًا.

وقالت شركة استرازينيكاAstraZeneca إنها تقوم بتجنيد ما يصل إلى 30 ألف بالغ تتراوح أعمارهم بين 18 عامًا أو أكثر من مجموعات عرقية وجغرافية متنوعة، يتمتعون بصحة جيدة، أو يعانون من ظروف طبية أساسية مستقرة، بما فى ذلك أولئك الذين يعيشون مع فيروس نقص المناعة البشرية "الإيدز"، والذين يتعرضون لخطر متزايد للإصابة بفيروس كورونا.

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وسيحصل المشاركون على جرعتين متباعدتين بفارق 4 أسابيع، وتجرى حاليا تجارب المرحلة الثالثة من لقاح AstraZeneca في بريطانيا، والبرازيل، وجنوب أفريقيا، ومن المقرر أيضًا إجراء تجارب في اليابان وروسيا.

وقال الموقع، يتم تمويل التجربة الأمريكية من قبل هيئة التنمية الطبية الحيوية المتقدمة التابعة للحكومة الفيدرالية والمعهد الوطنى للحساسية والأمراض المعدية، وهو جزء من المعاهد الوطنية للصحة.

من جانبه قال الدكتور فرانسيس كولينز، مدير المعاهد الوطنية للصحة: "تلتزم المعاهد الوطنية للصحة بدعم العديد من تجارب اللقاح فى المرحلة 3 لزيادة احتمالات أن تكون واحدة أو أكثر فعالية في الوقاية من فيروس كورونا COVID-19 وتضعنا على طريق التعافي من هذا الوباء المدمر. وأضاف، "نحن نعلم أيضًا أن الوقاية من هذا المرض قد تتطلب لقاحات متعددة، ونحن نستثمر في تلك التي نعتقد أن لديها أكبر إمكانات للنجاح."

وأكدت شركة استرازينيكا AstraZenca أنها تنوي تسجيل أكثر من 50 ألف متطوع على مستوى العالم، بما في ذلك 30 ألف في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى مشاركين في أمريكا اللاتينية وآسيا وأوروبا وأفريقيا.

اللقاح المسمى باسمه التجريبى AZD1222، يجمع بين نسخة ضعيفة من فيروس البرد الشائع الذي يصيب الشمبانزي، وبروتين من الفيروس الذي يسبب فيروس كوروناCovid-19 لتحفيز الاستجابة المناعية، وتم إنشاء اللقاح من قبل جامعة أكسفورد قبل أن يتم ترخيصه لشركة AstraZeneca.

وأضافت شركة استرازينيكا AstraZeneca أنها ستعمل مع الحكومات والمنظمات الأخرى لإنتاج مليارات الجرعات، وإتاحة وصول واسع وعادل للقاح، بمجرد الموافقة عليه.