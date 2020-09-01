اسرع رجيم لإنقاص الوزن بالنسكافيه والليمون 

من الممكن انقاص الوزن واستعادة الرشاقة بطرق مختلفة. الا ان الاختصاصيين ينصحون دائماً بفعل هذا بطريقة صحيحة اي من خلال تناول الطعام الصحي الخالي من المواد الدهنية الضارة او السكريات. كما انهم يشجعون دائماً على ممارسة التمارين الرياضية بانتظام اي 3 مرات على الاقل اسبوعياً. كذلك من المفيد في موازاة ذلك اتباع بعض الحميات الموقتة التي تساعد على تسريع عملية نسف الدهون وانقاص الوزن. ومنها مثلاً حمية النسكافيه والليمون الغريبة التي يمكن اتباعها بسهولة في ايام قليلة.

طريقة رجيم النسكافيه والليمون

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من اجل انقاص الوزن بطريقة سهلة من المفيد تطبيق هذا الرجيم لمدة لا تزيد على 3 الى 4 ايام. وفي هذه الحالة يجب اتباع هذا البرنامج السهل والسريع مع الحرص على تناول 3 وجبات اساسية ووجبة واحدة خفيفة.

قبل الفطور. كوبان من الماء ومن الافضل ان يكون فاتراً على ان تضاف اليه بضع نقاط من عصير الليمون. فهذا المزيج يتمتع بمفعول الديتوكس ويساعد على تخليص الجسم من السموم والبقايا الضارة.

الفطور. كوب من النسكافيه المحضر مع ملعقة طعام من عصير الليمون ومن دون اضافة مواد دهنية ومن دون سكر. بيضتان مسلوقتان من دون ملح، قطعتان متوسطتا الحجم من التوست المصنوع من الحبوب الكاملة، كوب من اللبن الزبادي الخفيف وغير المحلى.

الغداء. قطعة متوسطة الحجم من الدجاج المشوي الخالي من الدهون، طبق سلطة خالية من المواد الدسمة مع القليل من صلصة الليمون وزيت الزيتون، طبق متوسط الحجم من الخضار المطهوة على البخار.

وجبة خفيفة. كوب من النسكافيه غير المحلى مع بضع نقاط من عصير الليمون وقطعة من البسكويت المخصص للرجيم. ويمكن اضافة حصة من الفاكهة الموسمية مثل البطيخ.

العشاء. قطعة متوسطة الحجم من الخبز الاسمر مع قطعة صغيرة من جبنة قليلة الدسم وحبة تفاح. ومن الضروري اثناء اتباع هذا الرجيم لخسارة الوزن ونحت الجسم الحرص على شرب كمية كافية، اي من 7 الى 8 اكواب، من الماء خلال النهار.

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فوائد الرجيم



يعتبر النسكافيه من انواع القهوة التي تحتوي على الكافيين ومواد اخرى تزيد القدرة على التركيز والنشاط والحيوية خلال النهار. اما الليمون فمن الممكن الاستعانة به من اجل تقوية جهاز المناعة وتخليص الجسم من السموم والحد من التوتر. كذلك يحتوي هذان المكونان على العديد من الفوائد الاخرى.

- يساهم هذا الرجيم في خفض مستوى الكوليسترول في الدم وبالتالي في حماية صحة الاوعية الدموية والشرايين.

- يساعد على التخلص من الصداع ويمد الجسم بالطاقة والحيوية.

- يحد من تراكم الحصى في الكليتين.

- في حال اتباع هذا الرجيم يمكن التخلص من مشكلة احتباس الماء في الجسم.

- يحمي هذا النظام الغذائي من تليف الكبد كما من بعض انواع السرطان.

- يمكن الاستفادة من النسكافيه والليمون من اجل تفعيل عمل مضادات الاكسدة في الجسم وزيادة المناعة وحمايته من الامراض المختلفة.

- من المفيد الاستعانة به من اجل زيادة مستوى حرق الدهون المستعصية التي تتراكم في مناطق البطن والخاصرتين والارداف وغيرها. لكن الافضل ان يتزامن تطبيقه مع ممارسة

التمارين الرياضية.



- يحذر من اتباع هذه الحمية التي تساعد على انقاص الوزن واستعادة الرشاقة ونسف الدهون الاشخاص الذين يعانون من مشاكل مثل قرحة المعدة. ومن المهم الانتباه الى عدم المبالغة في شرب القهوة على انواعها منعاً للإصابة بالامساك.

