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شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أعراض للإصابة بالسكتة الدماغية.. تعرّف عليها (انفوجراف) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضحت مدينة الملك فهد الطبية، بعض أعراض الإصابة بالسكتة الدماغية.
وذكرت مدينة الملك فهد الطبية في “إنفوجراف” نشرته على حسابها بموقع “تويتر”، أن من أعراض السكتة الدماغية: الصداع ووجود مشكلة بالمشي، ومشاكل في الكلام والفهم، وشلل أو خدر في الوجه أو الذراع أو الساق، ووجود مشكلة في البصر بعين واحدة أو بالعينين.
وأشارت إلى أن السكتة الدماغية تعد حالة طبية طارئة، وعلاجها الفوري أمر في غاية الأهمية.
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