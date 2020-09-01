شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أعراض للإصابة بالسكتة الدماغية.. تعرّف عليها (انفوجراف) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضحت مدينة الملك فهد الطبية، بعض أعراض الإصابة بالسكتة الدماغية.

وذكرت مدينة الملك فهد الطبية في “إنفوجراف” نشرته على حسابها بموقع “تويتر”، أن من أعراض السكتة الدماغية: الصداع ووجود مشكلة بالمشي، ومشاكل في الكلام والفهم، وشلل أو خدر في الوجه أو الذراع أو الساق، ووجود مشكلة في البصر بعين واحدة أو بالعينين.

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وأشارت إلى أن السكتة الدماغية تعد حالة طبية طارئة، وعلاجها الفوري أمر في غاية الأهمية.