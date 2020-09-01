التهاب الحلق.. طرق مذهلة تخلصك من الألم

يعاني الكثيرون من التهاب الحلق الذي يعد أكثر الأعراض انتشارا في جميع المواسم، خاصة في موسم الرياح الموسمية وفصل الشتاء.

ويتزامن التهاب الحلق مع جفاف مؤلم أو تهيج أو ألم أو حكة أو حتى الشعور بحرقة في الحلق لفترة من الزمن، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية.

علاوة على ذلك، يعاني المصاب بالتهاب الحلق أيضا من احمرار وتورم في اللوزتين، والشعور بالضيق والألم عند التحدث والبلع.

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وهناك العديد من الأسباب التي تؤدي لحدوث التهاب الحلق مثل نزلات البرد والإنفلونزا وغيرها من العدوى الفيروسية التي تسبب أيضا أعراضا مثل السعال واحتقان الأنف والصداع وفقدان الشهية والصوت الأجش والعطس.

وعلى الرغم من وجود أدوية يمكنها علاج حالات التهاب الحلق، إلا أن العلاجات المنزلية ذات المفعول المذهل تبقى الخيار الأفضل، وتأتي على رأسها الغرغرة بالماء المالح، حيث توفر راحة فورية وآمنة لكونها فعالة في القضاء على البكتيريا الموجودة والمتراكمة في الحلق.

ويساعد كل من العسل وشاي البابونج أيضا في تقليل الالتهاب وتسكين الحلق بشكل رهيب، لما لهما من خصائص مضادة للالتهابات والبكتيريا، كما يساهم مشروب الليمون في تفكيك المخاط المتراكم وتقليل الاحتقان وتسكين الآلام في حالات التهاب الحلق، ويساعد فيتامين C الموجود فيه على تعزيز جهاز المناعة ومحاربة الالتهابات.

ومن العلاجات المنزلية أيضا غرغرة صودا الخبز، حيث تساعد على منع زيادة تراكم الفطريات والبكتيريا في الحلق، وبالتالي منع المزيد من العدوى.