شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح «زووم» تقفز 355% في 3 أشهر خلال أزمة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

كشفت شركة «زووم» العاملة في مجال الاتصالات ومكالمات الفيديو، زيادة إجمالي الإيرادات في الربع المنتهي في 31 يوليو 2020، بنسبة 355٪ محققا اجمالي 663.5 مليون دولار أمريكي.

بلغ الدخل المحسوب وفق مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً من العمليات للربع 188.1 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 2.3 مليون دولار أمريكي في الربع الثاني من العام المالي 2020. بعد تعديل مصروفات التعويضات القائمة على المخزون وضرائب الرواتب ذات الصلة، المصاريف المتعلقة بالتبرعات الخيرية من الأسهم العادية والمصاريف المتعلقة بالاستحواذ، بلغ الدخل غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً من العمليات للربع الثاني 277.0 مليون دولار أمريكي ارتفاعاً من 20.7 مليون دولار أمريكي في الربع الثاني من العام المالي 2020. وفي الربع الثاني، كان الهامش التشغيلي لمبادئ المحاسبة المقبولة عموماً 28.3٪ وغير- بلغ هامش التشغيل 41.7٪.

بلغ صافي الدخل المنسوب إلى المساهمين العاديين وفقاً لمبادئ المحاسبة المقبولة عموماً 185.7 مليون دولار أمريكي، أو 0.63 دولار أمريكي للسهم الواحد، مقارنةً بصافي دخل (GAAP) العائد للمساهمين العاديين البالغ 5.5 مليون دولار أمريكي، أو 0.02 دولار أمريكي لكل سهم في الربع الثاني للسنة المالية 2020.

في حين بلغ صافي الدخل غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً 274.8 مليون دولار أمريكي، بعد تعديل نفقات التعويضات القائمة على الأسهم وضرائب الرواتب ذات الصلة، والنفقات المتعلقة بالتبرع الخيري للأسهم العادية، والنفقات المتعلقة بالاستحواذ، والأرباح غير الموزعة المنسوبة إلى الأوراق المالية المشاركة.

بلغ صافي دخل السهم غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً 0.92 دولار أمريكي.

في الربع الثاني من العام المالي 2020، بلغ صافي الدخل غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً 24.0 مليون دولار، أو 0.08 دولار للسهم.

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