كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 1 سبتمبر 2020 10:42 صباحاً - كيف يتعامل المعلمون مع إغلاق المدارس؟ ما الذي يمكنك فعله خلال هذا الوقت المليء بالضغوط للحفاظ على علاقة مع طلابك والبقاء هادئاً والعناية بأسرتك؟كيف يمكن للمدرسين التعامل مع إغلاق المدارس؟ ما الذي يتعين على المعلمين القيام به لطلابهم، وفصولهم الدراسية، وخلق بيئة التعلم عن بعد المناسبة؟ فيما يلي 6 نصائح للتدريس أثناء إغلاق المدرسة من شأنها تقليل التوتر وتساعدك على مساعدة طلابك، كشف عنها الدكتور محمد الفايد خبير الطاقة.

6 نصائح للمعلمين أثناء إغلاق المدرسة

العودة إلى المدارس

لا شك أننا في وقت يحتاج فيه المعلمون إلى التحلي بالمرونة. كان المعلمون الأسبوع الماضي يعدون حزم العمل للعودة إلى منازلهم. هذا الأسبوع يتنقلون بين التعلم عن بعد وgoogle classroom مع طلابهم في المرحلة الابتدائية. تم إخبار المعلمين بالتخطيط لمدة أسبوع إلى أسبوعين بدون طلاب، والآن لن يعودوا هذا العام الدراسي ،كيف تقترب المدارس من الإغلاق الذي يتغير كل أسبوع وكل يوم. كيف نعلم الطلاب هو الآن هدف متحرك باستمرار ،كيف يستجيب المدرسون لإغلاق المدارس ويستفيدون من هذه الحياة المتغيرة باستمرار التي نعيشها الآن؟إنتقل إلى إغلاق المدرسة كمدرس ،مدرسو المرحلة الابتدائية في مكان فريد لرعاية القليل من الأشخاص الضعفاء والخائفين خلال هذه الأزمة. ينصب تركيز المعلمين على طلابهم، عاطفياً وأكاديمياً. فيما يلي بعض النصائح للاستجابة بشكل احترافي خلال هذه الأزمة.

إنشاء جدول

إنشا جدول

هل أنت من نوع المعلم الذي يحب ترتيب الأشياء، وتعرف ما سيحدث بعد ذلك، وتخطط لدروس مفصلة؟ سيساعدك إنشاء جدول زمني أو جداول متعددة حقاً على الشعور بالهدوء أثناء هذه الأزمة. بالطبع، تأكد من أنك تسمح ببعض المرونة في هذه الجداول أيضاً!

ضع جدولاً زمنياً لنفسك خلال اليوم

ضع جدول زمنيا لنفسك

ضع روتيناً. اعرف متى يحين وقت العمل ووقت الأسرة. كمدرسين، نميل إلى العمل طوال الوقت ونجد صعوبة في إيقاف دماغ المعلم. هذا هو الموسم الذي أفكر فيه في أن أكون أكثر تعمداً بشأن وقت العمل ووقت غير العمل، من أجل تخفيف الضغط والحصول على هذا الوقت بعيداً عن العمل.

قم بإنشاء جدول لطلابك

جدول زمنى للدراسة

قم بإنشاء جدول زمني لطلابك حتى يعرفوا (وأولياء الأمور) متى يتواصلون معك. ضع في اعتبارك تحديد ساعات العمل واعمل فقط مع تلك الساعات، إن أمكن. نظراً لأن كل شيء متصل بالإنترنت الآن، يمكن للوالدين والطلاب الآن الوصول إلى الفصول الدراسية المرئية والتعلم عبر الإنترنت على مدار 24 ساعة في اليوم.

إنشاء جدول زمني مقترح لأولياء الأمور

نصائح للمعلمين

مثل الطلاب ونفسك، قد يستفيد الآباء من الروتين والجدول الزمني. من المحتمل أن يكون جدول الوالدين مختلفاً تماماً عن جدول الطالب ويتضمن المزيد من الإرشادات حول مساعدة الأطفال في العمل المدرسي، ووقت التوقف عن العمل، والساعات المتوقعة من العمل أو التوقف.

اجعل الجدول واقعياً. يعتقد بعض الآباء أن على أطفالهم أداء 6 ساعات من العمل يومياً؛ لأن هذا ما يفعله الطلاب في المدرسة. أو أنهم بحاجة إلى الجلوس لمدة ساعة في كل مرة. ساعد أولياء الأمور على فهم أن المدرسة في المنزل لا تحتاج إلى محاكاة المدرسة في الفصل الدراسي.

ضع الحدود مع الوالدين

ضع الحدود مع الوالدين

لمتابعة الجدول الذي قمت بإنشائه، فكر في وضع حدود مع الوالدين والتواصل بوضوح عندما تكون متاحاً للإجابة على الأسئلة.

الآباء خائفون. الأطفال خائفون. الأشياء تتغير كل يوم. من المحتمل إغلاق المدارس لفترة طويلة. سيكون لدى الآباء الكثير من الأسئلة. أجبهم، ولكن كن صريحاً أيضاً عندما لا تستطيع الإجابة على شيء ما.

اكتشف حدودك وما أنت على استعداد لفعله ولا ترغب في القيام به قبل أن تكون في موقف يدفعك عكس تلك الحدود.

Advertisements

هل يرسل الآباء رسائل نصية في التاسعة مساءً؟ هل هذا خارج تلك الحدود؟ هل يريد بعض الآباء المزيد من العمل، أو عمل أقل، أو عدم العمل؟

تمرين للتفكير المسبق حول حدودك

قبل أن يأتي الوالدان إليك، فكّر في المواقف التي قد تواجهك مع الوالدين وفكر في طرق للرد عليها. سيساعدك القيام بهذا التمرين على الاستجابة بهدوء للطلاب.

اجلس لمدة 10 - 15 دقيقة.

اقسم قطعة من الورق إلى نصفين.

على اليسار، قم بعصف ذهني لجميع السيناريوهات المختلفة التي يمكن أن تأتي مع الوالدين.

على اليمين، اكتب كيف ستستجيب في هذا السيناريو. فكر في طرق متعددة للرد. فكر أيضاً في طرق تهدئة نفسك، إذا كنت في موقف يجعلك غير مرتاح أو متوتراً.

من خلال التفكير في المواقف والسيناريوهات مسبقاً، فأنت تجهز عقلك وقلبك لهذه الأوقات الصعبة. من المحتمل أن يكون العبء الأكبر لبعض الكلمات السلبية من الآباء. الآباء متوترون وعصبيون. ستسمح لك معرفة كيفية الاستجابة لتوترهم بالتعامل مع توترك.