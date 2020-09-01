أعراض انسداد قناة فالوب

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 1 سبتمبر 2020 10:42 صباحاً - انسداد قناة فالوب أو وجود مشكلة بها يعد السبب الرئيسي لنحو25 - 30 في المائة من حالات العقم؛ في بعض الحالات يكون سبب العقم انسداداً كليّاً في كلتا قناتيْ فالوب، وفي حالات أخرى يكون الانسداد فقط في قناة واحدة، وهنالك حالات يكون سبب العقم هو التضييق في قناة فالوب نتيجة تندّبها؛ وترجع أهمية القناة إلى أن الوظيفة الرئيسيّة لهذه القناة هي نقل الحيوان المنوي نحو البويضة، ومن ثم نقل البويضة المخصّبة إلى الرحم ليتم زرعها هناك، لذلك يعدّ انسداد قناة فالوب من أهم الأسباب التي تؤدي إلى العقم. الدكتور عبد الحميد الطاهر عضو هيئة التدريس بكلية الطب معنا للتوضيح

أهمية قناة فالوب

قناتا أو بوقا فالوب قناتان تصلان بين المبيضين والرحم، وتنتهيان عند المبيضين باتساع يشبه البوق، ولذا سميتا بالبوقين

هي قناة دقيقة يبلغ طولها 10 سم، ولكن سعة تجويفها تختلف من مكان إلى آخر، وقد لا تتعدى في بعض الأماكن بضعة سنتيمترات، خصوصاً عند مكان التقائها بالرحم، وهما تنتهيان على جانبي الرحم بالقرب من المبيض بعدة أهداب طويلة، ووظيفة هذه الأهداب التقاط البويضة بمجرد خروجها من المبيض

وقناة فالوب عضو عضلي في حلقة مستمرة، بالإضافة إلى أن تجويفها تكثر فيه الخلايا ذات الأهداب الدقيقة جداً، والتي تساعد في تنظيم المرور داخل البوق

وظيفة البوق هي القيام بعدة وظائف مهمة

أولها: التقاط البويضة من المبيض في منتصف كل شهر؛ لتمر ببطء في اتجاه الرحم، حيث يكمل نموها لتكون مستعدة لاستقبال الحيوان المنوي عند وصوله

ثانياً: حمل الحيوان المنوي من الرحم في اتجاه المبيض؛ بحثاً عن البويضة

ثالثها: قناة فالوب هي المكان الذي يتم فيه التقاء البويضة بالحيوان المنوي فيما يعرف باسم التلقيح؛ استعداداً لتكوين جنين المستقبل

انسداد قناة فالوب

يعتبر أحد ا اللأسباب المحتملة للعقم عند النساء ،ولا توجد اي أعراض لهذا الأمر، لكن هناك بعض عوامل الخطر التي يمكن أن تزيد من فرصة تطور انسداد قناة فالوب، حيث تلعب قناة فالوب دوراً مهماً في الحمل، يتم فيها تخصيب البويضة، وحال تلف أي جزء من قناة فالوب يمكن أن تصبح مسدودة

ومن اسباب انسدادها: التجويف الحوضي أو العدوى المنقولة جنسيّاً، أو مرض التهاب الحوض، أو انفجار الزائدة الدوديّة،

مرض الانتباذ الباطني الرحمي والعمليات الجراحية في منطقة البطن والتي تؤدي لتندب المنطقة بين نهاية قناة فالوب والمبيض

تاريخ مرضي للإصابة بالتهاب الحوض

الإصابة بمرض ينتقل

عن طريق الاتصال الجنسي، مثل السيلان أو الكلاميديا

مرض بطانة الرحم، وهي حالة تؤدي إلى نمو بطانة الرحم خارج الرحم

إجراء جراحة سابقة في البطن

وجود تورم وسوائل في نهاية قناة فالوب

كل هذه الحالات يمكن أن تؤثر على قناة فالوب مباشرة أو على هذه المنطقة من الجسم

في معظم الحالات، تخلق هذه الظروف أنسجة ندبة يمكنها سد أنابيب فالوب

أعراض انسداد قناة فالوب

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غالباً ما لا تظهر أعراض لانسداد قناة فالوب، فيما عدا تأخر الحمل أو صعوبته، فإذا سعيت للحمل طوال عام كامل وبدون نجاح فقد تكونين مصابة بانسداد قناة فالوب، ويطلب طبيبك الفحوصات اللازمة على قناتي فالوب

كما قد يؤدي انسداد قناة فالوب إلى تعرض بعض النساء لأعراض مثل: الألم في الحوض أو البطن، قد يحدث هذا الألم بشكل منتظم، مثل وقت الدورة الشهرية، أو يكون الألم بشكل دائم

في بعض الأحيان يمكن أن يؤدي انسداد قناة فالوب إلى «الحمل خارج الرحم» أو توقف البويضة المخصبة، وقد لا يسبب الحمل خارج الرحم أعراضاً واضحة، ويتم اكتشافه عادة أثناء الفحص الطبي، ومع ذلك قد تواجه بعض النساء علامات الحمل مثل آلام في المعدة على جانب واحد من الجسم، أو النزيف المهبلي

انسداد القناة يؤدي إلى

توسّعها وتجمع السوائل فيها؛ مما يؤدي إلى منع تلاقي الحيوان المنوي والبويضة، والذي بدوره يمنع حدوث التخصيب وحدوث الحمل

وقد تشعر المرأة المصابة باستسقاء قناة فالوب بألمٍ في أسفل بطنها، ويمكن أن تلاحظ أيضاً نزول إفرازاتٍ غير معتادة من المهبل

وإذا كان سبب انسداد قناة فالوب الانتباذ الباطني الرحمي أو التهاب تجويف الحوض؛ يمكن أن تشعر المريضة بآلام أثناء الدورة الشهرية، إلى جانب الشعور بالألم أثناء الجماع، ولكن ليس بالضرورة أن تدلّ هذه الأعراض على انسداد قناة فالوب

كيف يتم اكتشاف انسداد قناة فالوب؟

انسداد قناة فالوب غالباً لا يسبب أي أعراض ملحوظة، ويتم اكتشافه عادة من خلال تقييم حالة العقم عند المرأة والبحث عن السبب وراء العقم، ومن الفحوصات التي يمكن الاستعانة بها لتشخيص انسداد قناة فالوب أشعة الصبغة على الرحم والأنابيب، أو عن طريق تنظير البطن

كما يتم فحص انسداد قناة فالوب عن طريق استخدام أشعة الصبغة على الرحم والأنابيب من خلال إجراء صورة أشعة، ويتم ذلك عن طريق استخدام منظار طبي لفتح المهبل ثم إدخال قسطرة لحقن سائل من خلال عنق الرحم إلى الرحم، وإذا تدفّق السائل الذي تم حقنه في قناة فالوب فهي مفتوحة

أما إذا كانت هناك أي مشكلة في تدفق السائل المحقون في إحدى القناتين أو كلتيهما فتكون القناة مسدودة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن تدفق السائل في القناة والتأكد أنها غير مسدودة لا يعني أن وظيفة القناة طبيعية، فمن الممكن أن تكون بطانة القناة متضررة حتى لو تدفق السائل فيها

من الممكن أن تكون نتيجة الفحص أنّ القناة مسدودة لكنها في الحقيقة مفتوحة، وسبب الانسداد الذي أظهره الفحص ناتج عن مكان التقاء القناة ودخولها في الرحم، وتُسمّى نتيجة الفحص حينها إيجابية كاذبة

وهنالك نحو 15 في المائة من النساء تكون نتيجة هذا الفحص لديهنّ إيجابية كاذبة، أمّا عن تشخيص انسداد قناة فالوب عن طريق تنظير البطن، فيكون عن طريق إدخال أداة جراحية تسمّى منظار البطن عبر شقّ صغير يتم عمله أسفل الصرة، لرؤية احتمالية وجود انسداد في إحدى هاتين القناتين أو في كلتيهما

كما يتم عن طريق إجراء تنظير البطن الكشف عن وجود مشاكل أخرى قد تكون أدّت إلى التأثير على الخصوبة مثل وجود التصاق، أو وجود مرض الانتباذ البطاني الرحمي

هل هناك إمكانية للحمل مع انسداد قناة فالوب؟

إمكانية الحمل في حالة انسداد قناة فالوب موجودة؛ حيث توجد قناتان عند كل امرأة، وبالتالي فانسداد إحدى هاتين القناتين يعيق عملية الحمل، ولكن يمكن للمرأة أن تحمل إذا كانت القناة الأخرى بحالة جيّدة

علاج انسداد قناة فالوب

يمكن للجراحة بالمنظار فتح قناة فالوب التي يمكن أن تكون المشكلة، لكن لسوء الحظ لا ينجح هذا العلاج دائماً، ففرصة النجاح تعتمد على مدى عمر المريضة، فكلمّا كانت أصغر في العمر كانت نسب النجاح أكبر ي

ويجب أن نعلم أنّ من مخاطر إجاء جراحة لقناة فالوب حدوث حملٍ خارج الرحم، وأنه في حالة وجود التصاقات عديدة وسميكة، أو وجود الندوب بين المبيض وقناة فالوب، أو إذا تم تشخيص المريضة باستسقاء قناة فالوب، أو إذا كان سبب العقم من خياراً جيداً لعلاج العقم الناتج عن انسداد قناة فالوب، لذا ينصح بالتلقيح الصناعي في هذه الحالةالرجل، فإنّ الجراحة ليست