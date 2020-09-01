كورونا حول العالم.. "الصحة العالمية" تحذر من كارثة والسويد نموذجا

ذكرت أحدث إحصائيات انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) أن عدد الإصابات تجاوز 25.7 مليون إصابة حول العالم، وبلغ عدد الوفيات 854,763 وفاة, فيما وصلت حالات الشفاء إلى 17,939,176 حالة حتى الآن.

أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس أن المنظمة دعت دول العالم إلى مواصلة قيود العزل المفروضة لمواجهة كورونا، مضيفاً أن رفع القيود دون السيطرة على الفيروس سيكون "وصفة لكارثة".

وأقر تيدروس بأن كثيراً من الناس قد ضاقوا ذرعاً بالقيود وينشدون العودة إلى الحياة الطبيعية بعد 8 أشهر من ظهور الوباء، وفقاً لوكالة "رويترز".





ورأى المبعوث الخاص لمنظمة الصحة العالمية ديفيد نابارو، أن استراتيجية السويد في فرض قيود ناعمة لمكافحة وباء فيروس كورونا على المدى الطويل بمثابة نموذج يجب أن تحتذي به الدول الأخرى.

وقال المبعوث الخاص للمنظمة الدولية خلال مقابلة مع إذاعة "ماجيك" إن سلطات هذا البلد تعتمد على ضمير السكان، وليس على فرض إجراءات تقييدية شديدة، لافتا إلى ضرورة أن تتبع الدول الأخرى استراتيجية مماثلة في المستقبل.

يذكر أن السلطات السويدية لم تفرض إجراءات حجر صحي صارمة، وعوضا عن ذلك حثت مواطنيها على الحفاظ على مسافة التباعد الاجتماعي، والعمل عن بعد إذا أمكن، وظلت المدارس ورياض الأطفال والمطاعم مفتوحة، لكن تم إلغاء جميع المناسبات العامة.

وعانى الاقتصاد السويدي، مثل البلدان الأخرى، من العواقب السلبية للجائحة، حيث بلغ معدل البطالة في صيف 2020 ما يقرب من 9٪.

ومن المتوقع، علاوة على ذلك، أن ينخفض ​​الناتج المحلي الإجمالي في السويد بنسبة 7٪.

وتجاوز عدد حالات الإصابة بالفيروس التاجي المسجلة في السويد 87 ألفا، فيما توفي أكثر من 5.8 ألف شخص.





في الهند، أعلنت وزارة الصحة الهندية، الثلاثاء، تسجيل 69 ألفا و921 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في الهند 3 ملايين و691 ألفا و166 حالة.

ونقلت شبكة إن دي تي في عن وزارة الصحة القول إنه تم تسجيل 819 حالة وفاة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 65 ألفا و288 حالة.





تراجع إصابات الصين

وقالت السلطات الصحية في الصين إنها سجلت عشر حالات إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 نزولا من 17 حالة أعلن عنها في يوم سابق.

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وقالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين في بيان إن جميع الحالات الجديدة المسجلة وافدة من الخارج.

وهذا هو اليوم السادس عشر على التوالي الذي لم تسجل فيه إصابات جديدة منقولة محليا.





وقالت اللجنة إن عدد الحالات الجديدة التي لم تظهر عليها أعراض تراجع إلى 34 إصابة من 39 إصابة يوم الجمعة.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في الصين 85058 حالة بينما ظل عدد الوفيات عند 4634 دون تغيير.





استجابة عالمية لمكافحة الوباء

قدم صندوق أوبك للتنمية الدولية "أوفيد" أربعة قروض بقيمة 115 مليون دولار لدعم جهود الاستجابة لوباء كورونا المستجد، في بنجلاديش وبنين ودومينيكا وغيانا.

وأوضح بيان صادر عن مقر الصندوق بالعاصمة النمساوية فيينا أن القروض تشكل جزءًا من التزام الصندوق بتوفير مليار دولار للمساعدات الجماعية الخاصة بمكافحة تداعيات وباء "كورونا" في البلدان النامية.





وبحسب الاتفاق تحصل بنجلاديش على قرض بقيمة 70 مليون دولار لدعم برامج شبكات الأمان الاجتماعي للفقراء والمساهمة في حزم اقتصادية تحمي قطاع التصدير، بينما تتلقى بنين 15 مليون دولار لتعزيز أنظمة مراقبة الأمراض وشراء الاختبارات التشخيصية والمعدات المختبرية والأدوية لمستشفيات ومراكز علاج الوباء.

ويدعم قرض بقيمة 10 ملايين دولار إجراءات احتواء ومعالجة فيروس كورونا في دومينيكا وتوسيع نطاق خدمات الحجر الصحي وشراء الإمدادات والمعدات الطبية، في حين يساعد قرض بقيمة 20 مليون دولار غيانا في تعزيز برنامج شبكة الأمان الاجتماعي، الذي يوفر الغذاء والمستلزمات التعليمية لنحو 20 ألف أسرة منخفضة الدخل، وإعانات البطالة لنحو 55 ألف أسرة، وضمانات قروض لنحو 300 شركة صغيرة الحجم في القطاعات المتضررة من تفشي الوباء .





أعلى حصيلة مسجلة في المكسيك

وأعلنت وزارة الصحة المكسيكية عن تسجيل 3719 إصابة جديدة بفيروس كورونا و256 حالة وفاة خلال اليوم الأخير.

وحسب الوزارة، فإن إجمالي الإصابات وصل إلى 599 ألفا و560 حالة حتى يوم الإثنين، وحصيلة الضحايا إلى 64414 شخصا.

وتشير السلطات المكسيكية إلى أن العدد الفعلي للإصابات بفيروس كورونا قد يكون أعلى من الحصيلة المسجلة.

وجدير بالذكر أن المكسيك سجلت ثالث أكبر حصيلة للوفيات جراء فيروس كورونا في العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل، وسابع أكبر حصيلة للإصابات، حسب جامعة جونز هوبكينز الأمريكية.



