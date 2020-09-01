شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري يوضح أسباب الإصابة بـ«الصداع» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضح استشاري الباطنية والغدد الصماء والسكري الدكتور ناصر الجهني، أسباب إصابة الشخص بالصداع.
وأشار “الجهني” في تغريدة على حسابه على موقع” تويتر” إلى أن أسباب الصداع عديدة مثل الشقيقة أو الصداع التوتري، وهذا النوع يحتاج لمراجعة الطبيب المختص.
وأضاف “الجهني” أن من أسباب الصداع نقص فيتامين ب12، ولكن عادة الصداع ليس العرض الأكثر شيوعاً معه.
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