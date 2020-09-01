تقارير تكشف العثور على المزيد من طفرات الفيروس التاجى المعدية فى إندونيسيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كشفت تقارير إعلامية، أن إندونيسيا تكتشف المزيد من طفرات فيروس كورونا المعدية ، مع استمرار ارتفاع الحالات، حيث تم العثور على طفرة D614G المعدية، ولكن الأكثر اعتدالًا للفيروس في بيانات تسلسل الجينوم، كما تم اكتشافه في سنغافورة وماليزيا.

أبلغت إندونيسيا عن 2858 حالة إصابة جديدة بـ Covid-19 أمس الأحد ، حيث تشير النماذج الوبائية إلى أن البلاد سيكون لديها 500000 حالة بحلول نهاية العام.

قال معهد Eijkman للبيولوجيا الجزيئية ومقره جاكرتا وفقا لتقرير جريدة " SCMP الصينية، ، إنه تم العثور على طفرة أكثر عدوى لفيروس كورونا الجديد في إندونيسيا، حيث يستمر عدد الحالات في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا في الارتفاع.



سلالة كورونا بأندونيسيا

وأظهرت بيانات وزارة الصحة ، أن إندونيسيا أبلغت عن 2858 إصابة جديدة يوم الأحد ، وهو أقل من الرقم القياسي لليوم السابق البالغ 3308 إصابة ولكن أعلى من المتوسط ​​اليومي للشهر الماضي. بلغ العدد الإجمالي للحالات 172،053 ، مع 7343 حالة وفاة Covid-19.

وقال نائب المدير هيراواتي سودويو لرويترز إنه تم العثور على طفرة D614G "المعدية ولكن الأكثر اعتدالًا" للفيروس في بيانات تسلسل الجينوم من العينات التي جمعها المعهد ، مضيفًا أن هناك حاجة لمزيد من الدراسة لتحديد ما إذا كان ذلك وراء الزيادة الأخيرة في الحالات.

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تم العثور على السلالة ، التي قالت منظمة الصحة العالمية إنها تم تحديدها في فبراير وأنها تنتشر في أوروبا والأمريكتين ، في سنغافورة وماليزيا المجاورة.حذر سياهريزال سياريف ، عالم الأوبئة بجامعة إندونيسيا ، الإندونيسيين من ضرورة توخي اليقظة ، حيث تشير نمذجه إلى أن البلاد قد تشهد ارتفاع عدد الحالات إلى 500000 بحلول نهاية العام.

قال سياريف "الوضع خطير ... انتقال العدوى المحلي خارج عن السيطرة حاليًا" ، مضيفًا أن عدد الإصابات التي يتم العثور عليها يوميًا كان من الممكن أن يكون أعلى بكثير إذا تمكنت المختبرات من معالجة المزيد من العينات في يوم واحد.

وكانت العاصمة جاكرتا قد شهدت، يوم الأحد زيادة قياسية يومية بأكثر من 1000 حالة ، ربطتها حكومة المدينة بمعدل تنقل أعلى خلال احتفال الاستقلال في منتصف أغسطس.

قال دوي أوكتافيا ، المسؤول في وكالة الصحة في جاكرتا ، في بيان: "يجب أن يكون هناك وعي وجهد جماعي ، سواء كان ذلك من الحكومة أو الشعب ، في معالجة العدد المتزايد من الحالات" ، وحث الناس على البقاء. في المنزل وارتداء قناع الوجه عندما يتعين عليهم الخروج.