شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن احذر.. هؤلاء ينشرون «كوفيد-19» بصمت لأسابيع والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 1:49 صباحًا, 1 سبتمبر 2020 م
المناطق - الرياض
كشفت دراسة كورية حديثة أن الأطفال المصابين بـ«كوفيد-19» دون ظهور أعراض ينشرون عدوى الفايروس المستجد بصمت لـ3 أسابيع. وأظهرت الدراسة التي أجراها باحثو كلية الطب بجامعة سيؤول بكوريا الجنوبية، ونشرت نتائجها (الأحد) في دورية JAMA Pediatrics الطبية، أن 95 طفلا مصابا في 22 مستشفى لم تظهر عليهم علامات السعال أو ضيق التنفس وتعافوا تدريجيا بعد 21 يوماً، غير أنهم نقلوا العدوى لعائلاتهم أسرع من أقرانهم ذوي الأعراض الظاهرة. وشدد فريق الدراسة على سرعة عزل الأطفال بمجرد ظهور إيجابية الفحص، قبل أن يتسببوا في تفشي المرض في مجتمعاتهم، إذ إن 63% من الإصابات نتجت عن الاتصال بأفراد الأسرة في المنازل.
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