شكرا لقرائتكم خبر عن اعراض الكبد الدهنى فى الغالب صامتة وتتحدد حسب نوعه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الكبد الدهني من المشاكل الصحية الشائعة، ويحتوي الكبد عادة على بعض الدهون ومع ذلك، إذا تراكم ، يمكن أن يسبب مرض الكبد الدهني هذا يعني أن الكبد غير قادر على العمل بشكل طبيعي، ويحدث مرض الكبد الدهني عند وجود أكثر من 5٪ من الدهون في الكبد، في هذا التقرير نتعرف على اعراض الكبد الدهني، بحسب موقع "medical news today".

اعراض الكبد الدهني

اعراض الكبد الدهني في الغالب لا تظهر ويصف الأطباء أحيانًا مرض الكبد الدهني بأنه مرض صامت هذا لأن الشخص قد لا يعاني من أي أعراض، حتى مع تقدم المرض.

ومع ذلك ، يمكن أن يؤدي مرض الكبد الدهني إلى تضخم الكبد عند حدوث ذلك ، قد يسبب الألم أو عدم الراحة في الجانب الأيمن العلوي من البطن ، وهي المنطقة الواقعة بين الوركين والصدر.

يمكن أن تشمل الأعراض المبكرة للكبد الدهني:

-فقدان الشهية

-الشعور بالغثيان أو القيء

-فقدان الوزن

-تعب

أنواع مرض الكبد الدهني

هناك نوعان من أمراض الكبد الدهنية - مرض الكبد الدهني غير الكحولي ومرض الكبد الدهني الكحولي.

الكبد الدهني البسيط

يحدث هذا عندما يكون هناك دهون في الكبد، ولكن يحدث ضرر ضئيل لخلايا الكبد أو منعدم.

لا يتطور الكبد الدهني البسيط عادةً إلى حالة طبية أكثر خطورة.

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يعاني الشخص المصاب بمرض التهاب الكبد الدهني غير الكحولي من التهاب وخلايا الكبد التالفة ، وكذلك دهون الكبد.

يمكن أن يتطور التهاب الكبد الدهني غير الكحولي إلى حالة أكثر خطورة مثل سرطان الكبد أو تليف الكبد.

مرض الكبد الدهني الكحولي

الأشخاص الذين يستخدمون الكحول بشكل مفرط قد يصابون بمرض الكبد الدهني الكحولي عندما يكسر الكبد الكحول الزائد ، يمكن أن يفرز مواد ضارة هذا يمكن أن يؤدي إلى تلف خلايا الكبد والتهاب.

التليف الكبدي

يعتبر تليف الكبد أخطر مراحل مرض الكبد. يحدث عادةً عندما يحل النسيج الندبي محل أنسجة الكبد السليمة. يمكن أن يؤدي إلى فشل الكبد.

مع تقدم تليف الكبد ، يمكن أن تشمل الأعراض:

--حكة في الجلد

كدمات أو نزيف

-مشاكل الذاكرة والارتباك

-تورم في القدمين أو أسفل الساقين

-انتفاخ

اليرقان ، وهو عندما يتحول لون جلد وعين الشخص إلى اللون الأصفر

يمكن أن يكون تليف الكبد مهددًا للحياة ، ويجب على الشخص طلب المساعدة الطبية.