تشنجات العضلات أثناء النوم.. متى تكون حالة مرضية؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أوضحت أخصائية طب الأعصاب والنوم، الدكتورة يلينا تساريوفا أن التقلصات اللاإرادية للعضلات أثناء النوم قد تكون علامة للمرض.

وأشارت الخبيرة إلى أن التشنجات القصيرة التي تصاحب النوم، طبيعية، لأن تقلص العضلات اللا إرادي يحدث خلال فترة الاسترخاء، ويطلق عليها العملية الارتجاج العضلي (الرمع العضلي)، ومن وجهة نظر الطب هي ليست حالة مرضية، وفقاً لوكالة "نوفوستي" الروسية للأنباء

وقالت تساريوفا: "عادة عندما نغفو نشعر برعشة، وهذا هو الارتجاج العضلي، وقد يكون مرة واحدة أو مرتين للجسم كله، أو جزء منه، ويعتقد أن هذا تخفيف التوتر المتراكم خلال النهار، أي أنها ليست حالة مرضية، لذلك لا حاجة لعلاجها".

وأضافت: "غالباً ما يخلط بين الارتجاج العضلي ومتلازمة تململ الساقين، التي تتميز بالتوتر، الذي يحفز على الرغبة بالنهوض والمشي، تظهر هذه الحالة ليلاً في أثناء الراحة، وأحيانا تسبب الأرق، وقد يكون سببها التغذية غير الصحية".

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وتابعت: "قد تظهر هذه الحالة بصورة خاصة عندما يتناول الشخص كمية كبيرة من الكافيين إذ يمكن أن يسبب النشاط الحركي، لأن الكافيين يؤثر في المستقبلات المسؤولة عن ذلك".

وأشارت إلى أن الأشخاص الذين يعانون من متلازمة تململ الساقين، يمكنهم حل هذه المشكلة بالامتناع عن تناول الكافيين، إذا كانت حالتهم خفيفة.

وأضافت: "ولكن إذا لم يساعد تغيير النظام الغذائي في حل المشكلة، وحدث تقلص العضلات أكثر من مرتين فهذا يشير إلى حالة مرضية".

وأكدت: "إذا حدثت 4 تقلصات متتالية خلال فترة زمنية قصيرة، فإنه يدل على مرض عصبي، أو حالة مصاحبة لمتلازمة تململ الساقين، ما يمكن أن يسبب التوتر".