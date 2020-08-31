شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى لمرضى السكر فى مصر.. علاج عالمي جديد قبل نهاية ٢٠٢٠ والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
حصلت إحدى الشركات الأدوية العالمية على موافقة وزارة الصحة والسكان لتسجيل عقار جديد لعلاج مرض السكر.
ويتم إعطاء العقار الجديد من خلال قلم حقنة معبأ مسبقًا باستخدام تكنولوجيا «سولو ستار»، وهي من أكثر تقنيات حقن الإنسولين في العالم، كما أنه سيتم طرح العقار الجديد في الأسواق مع نهاية ٢٠٢٠.
وقالت الدكتوره هالة رمزي رئيس القطاع الطبى في الشركة، إن العقار الجديد يعد تطويرعلاجات مرض السكر، وتقديم حلول علاجية جديدة للمريض المصرى.
وأضافت أن العقار الجديد يساعد البالغين المتعايشين مع مرض السكر من النوع الثانى غير المنتظم الوصول إلى التوازن في مستوى السكر وتحقيق الهدف من العلاج.
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