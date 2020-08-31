كلمات مؤثرة لـ"ميغان ماركل" قبل مغادرتها بريطانيا للعيش في أميركا

كشف كاتب بريطاني مختص بشؤون العائلة المالكة أن ميغان ماركل زوجة الأمير هاري حفيد الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا عبرت بكلمات قليلة مؤثرة عن شعورها هي وزوجها بتخليهما عن الحياة الملكية ومغادرة بريطانيا للعيش في الولايات المتحدة.

وأشار أوميد سكوبي إلى أنه التقى بميغان قبيل مغادرتها لندن مع زوجها في 9 أذار/مارس الماضي بعد أن اجتمعت بعدد من أصدقائها لتوديعهم.

وقال في كتاب صدر في لندن أخيرا إن ميغان عانقته لتوديعه قبل مغادرتها ثم اقتربت منه وهمست في أذنه الكلمات التالية: "لِمَ يجب أن تجري الأمور على هذا النحو".

ووفقا لصحيفة "ديلي إكسبرس" البريطانية فإنَّ أوميد كان مقربا من ميغان والأمير هاري وإن كتابه اعتمد بشكل رئيس على مصادر مقربة من العائلة الملكية بعد أن نفى الزوجان أي مشاركة في الكتاب بشكل مباشر أو غير مباشر.

ونقلت عن أوميد قوله: "الكثير من أصدقاء ميغان وهاري حزنوا جدا على تلك النهاية... هم رأوا شخصين أحبا بعضهما البعض وعاشا قصة حب سعيدة ثم تزوجا وأنجبا طفلا وخدما الملكة وعاشا مع الأسرة ثم كانت النهاية المحزنة بقرارها الرحيل".

وأضاف: "أخبرني صديق مقرب من الزوجين أن ميجان قالت له والدموع في عينيها: تخليت عن كل حياتي من أجل هذه العائلة."

ولفت إلى أن الأمير هاري وميجان قررا قبل رحيلهما أن يعيشا حياة مستقلة بشكل كامل وأنهما تعهدا بأن يقسما وقتهما بين الولايات المتحدة وبريطانيا.

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وأشار إلى أن الزوجين عاشا لفترة قصيرة في كندا قبل ذهابهما إلى لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا مسقط رأس ميغان مضيفا أن الزوجين شوهدا وهما يوزعان المساعدات لسكان لوس انجلوس في بداية تفشي وباء "كورونا."

وذكر الكاتب أن المنزل الذي اشتراه الأمير هاري وزوجته في لوس أنجلوس بلغ سعره نحو 11.2 مليون جنيه إسترليني (14.6 مليون دولار) وهو يشمل تسع غرف نوم و18 حماما وملعبًا للتنس وكوخًا للأطفال وبركة سباحة مشيرا إلى أن ميغان في مقابلة مع ناشطة حقوق الإنسان الأمريكية جلوريا ستينيم امتدحت زوجها لنشاطه في مجال الدفاع عن حقوق المرأة وقالت إنه "يقدم مثلا جيدا لابنهما أرتشي."

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