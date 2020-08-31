"الصحة" المصرية تنشر تقريرًا حول فوائد "مكونات الدم" لجسم الإنسان

القاهرة - لايف ستايل
نشرت وزارة الصحة المصرية تقريرا حول استخدامات مكونات الدم وفوائدها لجسم الإنسان، وفي هذا الصدد قال خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة المصرية، في منشور عبر صفحته على موقع "فيسبوك": "مكونات الدم تتراوح ما بين كرات الدم الحمراء والبلازما والصفائح الدموية"، مشيرًا إلى أن استخدامات كرات الدم الحمراء كالآتي:
- تستخدم في علاج مرضى أنيميا البحر المتوسط
- سرطان الدم والكبد
- حالات النزيف في الحوادث والعمليات.
أما عن البلازما فلفت المنشور إلى أنه "يمثل نسبة 55% من دم الإنسان، ويتكون من 92% ماء و8% بروتين وأجسام مضادة"، وجاءت استخدامات البلازما كالآتي:
- علاج مرضى الهيموفيليا (النزف المتكرر)
- أمراض الكبد
- الحروق
- الحوادث
وجاءت أبرز فوائد البلازما كالآتي:
- التخلص من مخلفات العمليات الحيوية ونقلها إلى الكبد والكلى منها نهائيا
- معالجة عوامل التجلط للمساعدة في التقليل من النزف النشط
- الأجسام المضادة بالبلازما تساعد الجسم على محاربة الالتهابات
- تنظيم درجة حرارة الجسم.
أما عن الصفائح الدموية، فأظهر التقرير أنها عبارة عن "خلايا صغيرة ينتجها النخاع العظمي، وظيفتها: أنه إذا حدث نزيف في الجسم تتجمع الصفائح الدموية مع بعضها لوقف هذا النزيف"، وجاءت أبرز فوائد الصفائح الدموية:
- تستخدم في علاج مرضى الأورام
- تستخدم في زراعة الأعضاء، وبعض أمراض الدم.
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