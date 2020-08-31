شكرا لقرائتكم خبر عن التهوية الجيدة أدت إلى انخفاض وفيات COVID-19 في البلدان الآسيوية النامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أفاد باحثون بالهند، أن التهوية السيئة في المنازل والمكاتب يمكن أن تزيد من خطر انتشار فيروس كورونا الجديد عبر الهواء.وأبلغت الدول الأوروبية عن عدد وفيات بسبب COVID-19 أكثر من الدول الآسيوية في بداية تفشي المرض، فقد يكون السبب في ذلك هو أن المزيد من الناس في البلدان الآسيوية النامية ، بما في ذلك الهند ، يعيشون في أماكن داخلية ذات تهوية جيدة ، كما يقول أطباء هنود وفقا لتقرير موقع " healthsite.

ووفقا للتقرير، يكون الحمل الفيروسي أعلى في الأماكن المغلقة المكيفة بسبب نقص التهوية، لذا فإن قضاء المزيد من الوقت في الأماكن المغلقة المكيفة يعني التعرض المتكرر للفيروس المنقولة بالهواء.

وأوضح الأطباء في مقال نشر في مجلة آسيا والمحيط الهادئ للصحة العامة، أن هذا يمكن أن يؤدي إلى تراكم حمولة فيروسية عالية في الجهاز التنفسي العلوي ، مما يزيد من شدة المرض والوفيات.



أطباء هنود

ازدحام المنازل أدى إلى انتشار COVID-19 في الهندأشار الدكتور شيام أجروال ، المؤلف الأول للورقة ورئيس قسم الأورام في مستشفى سير جانجا رام ، إلى أن الناس في البلدان النامية يميلون إلى قضاء وقت أقل في الأماكن المغلقة المكيفة، وأضاف أن هذا قد يكون السبب في انخفاض عدد الوفيات المبلغ عنها من عدة دول آسيوية. ازدحام المنازل أدى إلى انتشار COVID-19 في الهندأشار الدكتور شيام أجروال ، المؤلف الأول للورقة ورئيس قسم الأورام في مستشفى سير جانجا رام ، إلى أن الناس في البلدان النامية يميلون إلى قضاء وقت أقل في الأماكن المغلقة المكيفة، وأضاف أن هذا قد يكون السبب في انخفاض عدد الوفيات المبلغ عنها من عدة دول آسيوية.

ولكن في الدول الأوروبية ، يبقى الناس في منازلهم لفترة أطول في أشهر الشتاء في يناير وفبراير، وهذا ربما أدى إلى زيادة عدد الحالات في هذه البلدان.

على الرغم من أن الكثير من الناس لا يقضون وقتًا في المكاتب المكيفة في الهند ، إلا أن العديد من الأشخاص يعيشون في منازل صغيرة مكتظة ، مما يؤدي إلى انتشار المرض وانتقاله داخل العائلات.

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لم تستبعد منظمة الصحة العالمية (WHO) أيضًا انتقال الهباء الجوي لعدوى COVID-19 في الأماكن الداخلية ، مثل الأماكن المزدحمة وغير جيدة التهوية.

يقترح الأطباء زيادة تبادل الهواء في الأماكن المغلقة والمكيفة لتقليل الحمل الفيروسي وانتشار العدوى، وكشفت دراسة نُشرت في شهر مايو في مجلة City and Environment Interaction أن نقص التهوية الكافية في المنازل والمكاتب يمكن أن يزيد من خطر انتشار فيروس كورونا الجديد عبر الهواء. سلط العلماء الضوء على الحاجة إلى تحسين تهوية المبنى لمنع انتقال COVID-19 الداخلي. لكنهم قالوا إن التهوية الميكانيكية قد تكون غير فعالة.

وأشاروا إلى أن التهوية الميكانيكية شائعة في العديد من المباني التجارية والعامة ، ولكنها قد تؤدي بدلاً من ذلك إلى خلق حالات تزيد من وقت بقاء الهواء الملوث داخل مساحة مبنية.

كما اقترحت منظمة الصحة العالمية خطوات قليلة لتحسين التهوية في الأماكن العامة والمباني الداخلية:

استخدام التهوية الطبيعية وفتح النوافذ إن أمكن وآمن القيام بذلك.

زيادة نسبة الهواء الخارجي للأنظمة الميكانيكية بعد التحقق من التوافق مع نظام HVAC.

تشغيل نظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) بأقصى تدفق هواء خارجي لمدة ساعتين قبل وبعد شغل الأماكن.

الحفاظ على مراوح العادم في مرافق الحمام بكامل طاقتها عندما يكون المبنى مشغولاً.