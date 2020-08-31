شكرا لقرائتكم خبر عن «استشاري»: 6 أعراض لضيق أو انسداد شرايين القلب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، أن هناك العديد من الأعراض المصاحبة لضيق أو انسداد شرايين القلب.

وقال النمر، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، إن من أعراض ضيق أو انسداد شرايين القلب ما يلي:

– ألم الصدر

– ضيق التنفس

– الخفقان

– الإغماء

– انقطاع النفس الليلي

– تورم الارجل