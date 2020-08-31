شكرا لقرائتكم خبر عن أكسفورد: أدوية خفض ضغط الدم لا تزيد خطر الإصابة بالسرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت دراسة جديدة أجراها علماء بجامعة أكسفورد أنه لا يوجد دليل على أن أدوية خفض ضغط الدم تزيد من خطر الإصابة بالسرطان، حيث تعد هذه أكبر دراسة أجريت حول هذا الأمر وقام العلماء بتقديم هذا البحث اليوم في مؤتمر الجمعية الأوروبية لأمراض القلب، بحسب ما نشر موقع "ميديكال".

وقالت إيما كوبلاند، مؤلفة الدراسة وعالمة الأوبئة، بجامعة أكسفورد، " يجب أن تطمئن نتائجنا الجمهور بشأن سلامة الأدوية الخافضة للضغط فيما يتعلق بالسرطان، وهو أمر ذو أهمية قصوى نظرًا لفائدتها المثبتة في الحماية من النوبات القلبية والسكتات الدماغية ".

وكان هناك جدل حول الارتباط المحتمل بين أدوية ضغط الدم والسرطان لأكثر من 40 عامًا دون وجود دليل مناسب على زيادة أو انخفاض خطر الإصابة بالسرطان عند استخدام الأدوية الخافضة للضغط.

وكانت هذه أكبر دراسة عن نتائج السرطان في المشاركين في التجارب العشوائية التي تبحث في الأدوية الخافضة للضغط - حوالي 260 ألف شخص في 31 تجربة.

طُلب من المحققين في جميع التجارب معلومات عن المشاركين الذين أصيبوا بالسرطان لم يتم نشر الكثير من هذه المعلومات من قبل، مما يجعل التحليل الحالي أكثر تفصيلاً حتى الآن.

وتم فحص خمس فئات من الأدوية الخافضة للضغط بشكل منفصل: مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين (ACE) ، حاصرات مستقبلات الأنجيوتنسين 2 (ARBs) ، حاصرات بيتا، حاصرات قنوات الكالسيوم (CCBs) ، ومدرات البول.

وقدر الباحثون تأثير كل فئة من الأدوية على خطر الإصابة بأي نوع من السرطان ، والموت بسبب السرطان ، والإصابة بسرطان الثدي والقولون والمستقيم والرئة والبروستاتا والجلد.

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قاموا أيضًا بفحص ما إذا كانت هناك أي اختلافات وفقًا للعمر والجنس وحجم الجسم وحالة التدخين والاستخدام السابق للأدوية الخافضة للضغط قبل المشاركة في التجربة.

خلال أربع سنوات في المتوسط ​، كان هناك حوالي 15000 تشخيص جديد للسرطان.

لم يجد الباحثون أي دليل على أن استخدام أي فئة من الأدوية الخافضة للضغط يزيد من خطر الإصابة بالسرطان.

كانت هذه النتيجة متسقة بغض النظر عن العمر والجنس وحجم الجسم وحالة التدخين والاستخدام السابق للأدوية الخافضة للضغط.

تمت مقارنة كل فئة من فئات الأدوية مع جميع مجموعات المراقبة الأخرى، بما في ذلك العلاج الوهمي والعلاج القياسي وفئات الأدوية الأخرى.

لم يكن هناك تأثير مهم لأي فئة من الأدوية الفردية على مخاطر الإصابة بالسرطان بشكل عام وبالمثل ، لم يكن هناك دليل على أن أي نوع من الأدوية الخافضة للضغط كان له تأثير على احتمال الإصابة بسرطان الثدي أو القولون والمستقيم أو الرئة أو البروستاتا أو الجلد.

عندما تمت متابعة المشاركين طوال فترة كل تجربة، لم يكن هناك ما يشير إلى أن خطر الإصابة بالسرطان يزداد مع زيادة مدة استخدام هذه العلاجات.

قالت كوبلاند: "تناولت دراستنا الجدل الدائر حول ما إذا كانت الأدوية الخافضة للضغط تزيد من خطر الإصابة بالسرطان. استخدمنا أكبر دليل عشوائي على المستوى الفردي على الأدوية الخافضة للضغط حتى الآن وقدمنا ​​أدلة على سلامة أدوية خفض ضغط الدم في علاقته بالسرطان ".