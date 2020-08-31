شكرا لقرائتكم خبر عن طبيبة روسية تعدد فوائد «اللحية» الصحية.. تحمي من «مرض العصر» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أكدت ناتاليا كوزلوفا الطبيبة المختصة في الأمراض الجلدية، إن اللحية تساعد صاحبها على حماية صحته، وتعود بفوائد صحية عديدة للرجل وخاصة صحة البشرة.

وقالت الطبيبة الروسية: “بالفعل، اللحية الخفيفة أو حتى اللحية كبيرة، ليست مجرد عنصر من عناصر تحسين مظهر الرجل، بل لها أيضا خصائص مفيدة للبشرة”.

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وأوضحت كوزلوفا أن شعر اللحية يساعد في الحفاظ على الزيوت الطبيعية في البشرة، والتي بدورها تحافظ على ترطيب بشرة الوجه جيدا.

وقالت كوزلوفا: “اللحية كما أي شعر آخر على جلد الوجه تحمي البشرة بشكل موثوق من التعرض المباشر للأشعة فوق البنفسجية، وهذه طريقة ممتازة للحماية من السرطان”. كما أن شعر الوجه، يقلل من الحساسية.

وأوضحت الطبيبة: “الشعر يعمل كنوع من المصفاة التي تمنع المهيجات من دخول الأنف مباشرة من المجال الخارجي”.

وأكدت ان اللحية تساعد في حماية الوجه من الآثار السلبية للهواء البارد والحفاظ على دفء الجلد. وأضافت إن، “شعر الوجه ينقي الهواء مما يساعد في الحفاظ على صحة الأسنان واللثة”.