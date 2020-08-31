3 فيتامينات تقوي الشعر وتكسبه لمعانا

الخليج 365 - وكالاتالإثنين 2020/8/31 07:47 م بتوقيت أبوظبي
أكد طبيب أمراض جلدية استحالة جعل الشعر أكثف و ينمو أسرع، لأن العوامل الوراثية هي التي تحدد هذه المسائل.
وقال الدكتور أندريه زادفورنوف، أخصائي الأمراض الجلدية، في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إن هناك حلول لتأخير الشيب ومنع ظهور القشرة وتساقط الشعر، بإضافة فيتامينات الجمال إلى النظام الغذائي.
وأوضح أن مشكلات الشعر، مثل التساقط المفرط، ليس مرضا مستقلا، بل علامة على وجود مرض في الجسم، مثل اضطرابات هرمونية، التوتر النفسي الشديد، فقر الدم ومشكلات في منظومة المناعة، ونظام غذائي غير صحيح، يؤدي إلى عدم كفاية البروتين ونقص الفيتامينات، لذلك يجب مراجعة الطبيب.
ويشير الأخصائي، إلى أن فيتامين D يؤثر بصورة غير مباشرة في نمو الشعر، لأنه يعزز تأثير هرمون الثيروكسين (هرمون الغدة الدرقية)، الذي يسرع نمو الشعر.
موضحا أن هذا الفيتامين يخفض من احتمال الإصابة بالنوع الأول من مرض السكري، الذي يسبب تساقط الشعر.
ويقول: "يمكن الحصول على فيتامين D من خلال التعرض للشمس بانتظام على الأقل 20 دقيقة في اليوم، حيث تحفز الأشعة فوق البنفسجية تكون فيتامين D3.
ويشير إلى أنه بالنسبة للشعر الدهني، فإن فيتامين H ينقل الكبريت إلى الجلد والشعر والأظافر، كما يساعد على إنتاج البروتين الذي يعتمد عليه تركيب الشعر.
وأوضح أن فيتامين В10 مسؤول عن لون الشعر ولمعانه، ويمكن الحصول على هذا الفيتامين من تناول البطاطا والبيض (0.04 ملليجرام) وأعلى نسبة لهذا الفيتامين توجد في خميرة الجعة (5.9 ملليجرام في 100 جرام).
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