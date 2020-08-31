شكرا لقرائتكم خبر عن الخبراء يكشفون حقيقة الإصابة للمرة الثانية بكورونا ومدى القلق منها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تظهر معلومات واكتشافات جديدة حول فيروس كورونا الجديد كل يوم تقريبًا حتى في الوقت الذي يعمل فيه العلماء والباحثون الصحيون بسرعة غير مسبوقة لإيجاد لقاح آمن وفعال ضد هذا الفيروس المحير، أظهر الباحثون كيف ينتشر فيروس كورونا المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة والوقت الذي يستغرقه الأشخاص المصابون في ظهور الأعراض ، والمدة التي يمكن أن تستمر على الأسطح ، وما إلى ذلك ، ومع ذلك ، لا يزال هناك الكثير الذي يتعين تحديده ، بما في ذلك سبب كون الفيروس معديًا للغاية ، وكيف يمكن علاجه بشكل فعال ، وكيف يمكن للأجسام المضادة أن تحمي من الإصابة مرة أخرى ، وما إذا كان الأشخاص الذين أصيبوا مرة أخرى بفيروس COVID-19 يمكنهم نقل الفيروس وغير ذلك.

ووفقا لتقرير لصحيفة time now news أظهرت عدة حالات لأشخاص أصيبوا مرة أخرى بـ COVID-19 بعد أن أبلغ باحثون في هونج كونج عما يبدو أنه أول حالة مؤكدة لإعادة العدوى في رجل يبلغ من العمر 33 عامًا، أثارت حالات الإصابة مرة أخرى مخاوف بشأن متانة الحماية المناعية من فيروس كورونا، وما إذا كان سيؤثر على تطوير اللقاح ، وما إلى ذلك قال الباحثون إنه في حين أن الإصابة مرة أخرى نادرة ، فمن الممكن أن يصاب البشر بمرض فيروس كورونا عدة مرات ، مما يشير إلى ضرورة توخي الحذر.

إلى أي مدى يجب أن تكون قلقًا بشأن الإصابة مرة أخرى بـ COVID-19؟

بالنسبة لخبراء الأمراض المعدية ، فإن إعادة العدوى أمر طبيعي ويجب توقعها حتى عندما يحذرون من استخلاص استنتاجات عامة، قال الباحثون إن الأشخاص الذين يصابون بـ COVID-19 يطورون استجابة مناعية صحية مليئة بالأجسام المضادة والخلايا التائية تمامًا مثلما يحدث بعد العدوى الفيروسية الأخرى لكن الاستجابة المناعية للجسم تنخفض تدريجيًا على مدار أشهر (في غضون ثلاثة أشهر تقريبًا) بعد إزالة العدوى ، مما يجعل الناس عرضة للخطر مرة أخرى، والأجسام المضادة هي جزيئات يمكنها منع مسببات الأمراض من إصابة الخلايا ، في حين أن الخلايا التائية هي نوع من خلايا الدم البيضاء التي تقتل الخلايا المصابة.

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لذلك ، لا يمكن بالضرورة اعتبار الشخص غير معرض للعدوى مرة أخرى ومع ذلك ، يعتقد علماء المناعة أن الاستجابة المناعية المتولدة بعد الإصابة الأولية يجب أن تتجنب الإصابة بأمراض خطيرة حتى لو لم تكن قادرة على منع حدوث عدوى ثانية.

هذا ما حدث لرجل هونج كونج البالغ من العمر 33 عامًا أول حالة إصابة معروفة بالعدوى مرة أخرى ، والذي تم نقله إلى المستشفى مرة أخرى لكنه ظل بدون أعراض ، مما يشير إلى أن الاستجابة المناعية الأولية قد تحمي الجسم من المرض تشير عينات الفيروس من كلتا إصابته إلى أنهما من أصل مختلف وسلالتين مختلفتين

كما تم الإبلاغ عن تقارير عن حالات عودة COVID-19 من هولندا وبلجيكا والولايات المتحدة، وفي حين أن العدوى والاستجابات المناعية قد تختلف على نطاق واسع في مختلف الأشخاص ، لا يزال الباحثون لا يعرفون إلى متى ستستمر المناعة أو سبب إصابة بعض الأشخاص مرة أخرى بـ COVID-19.