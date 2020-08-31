شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. لقاح كورونا في مصر بالمجان لــ 15 ألف مواطن.. حلقة جديدة من وليد كلينيك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تكشف الحلقة السادسة من برنامج "وليد كلينك" الذي يذاع على تليفزيون ”الخليج 365” عن استعداد مصر لإجراء جزء من المرحلة الثالثة من التجارب السريرية لأحد اللقاحات الصينية الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا.

ويشير برنامج وليد كلينيك الذي يقدمه الزميل وليد عبد السلام إلى أن التجارب السريرية ستتم في فاكسيرا ويحصل علية 15 ألف متطوع بالمجان على أن يتم متابعتهم بشكل دوري وتسجيل النتائج وقال البرنامج أن العالم به 6 لقاحات وصلت للمرحلة الثالثة من التجارب السريرية وهو ما يفسر مأمونية اللقاح علي البشر واستمرار التأكد من فاعليته تمهيدا لاعتماده.

وقال البرنامج أن أحد الشركات الصينية تواصلت مع وزارة الصحة والسكان بشأن تنفيذ المرحلة الثالثة من التجارب السريرية الثالثة في مصر علي 15 ألف متطوع وفق قواعد واخلاقيات البحث العلمي

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وأضاف البرنامج أن اللقاح في المرحلة الأولي سيتم توفيره للفئات الأعلى في الخطورة وهو الأطباء والتمريض وكبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض المزمنة ثم بعد ذلك يتوفر للأشخاص الأصحاء مشيرا إلى أن اللقاح اختياري.

وأوضح البرنامج أن الدولة وفرت 2.5 مليون جرعة أنفلونزا في مكاتب الصحة وفاكسيرا كما حجزت مصر حصة من اللقاحات المتعلقة بفيروس كورونا خاصة التي وصلت للمرحلة الثالثة من التجارب السريرية