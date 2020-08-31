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شكرا لقرائتكم خبر عن هل إصابات كورونا للجهاز الهضمى جديدة أم من الأعراض الأساسية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثارت تصريحات بعض الأطباء بأن فيروس كورونا يصيب الجهاز الهضمى الآن، الكثير من التساؤلات عما إذا كانت أعراض الجهاز الهضمى لكورونا من الأعراض السابقة للفيروس التى ارتبطت به منذ ظهوره، أم أنها بالفعل أعراض جديدة.
وفى هذا الصدد أوضح الدكتور وليد شوقى الباحث فى كلية الطب جامعة نيويورك، بأن العالم كله يعيش حتى الآن فى الموجة الأولى من فيروس كورونا، على الرغم من الانخفاض النسبى فى بعض البلاد بالفعل.
الدكتور وليد شوقى
وأشار فى تصريحات خاصة لـ " الخليج 365"، أنه منذ ظهور فيروس كورونا ارتبطت أعراضه مع أعراض الجهاز الهضمى بالفعل، من قىء وإسهال قد يستمر فترة طويلة حتى بعد التعافى.
وأوضح أنه يمكن القول أن الموجة الثانية فى أى بلد قد ظهرت، عندما تنخفض الأرقامالخاصة بالإصابات إلى معدل صف وتستقر فترة طويلة، ثم تحدث زيادة مرة أخرى بشكل مفاجئ، ولكن حتى الآن، لا يوجد فيروس كرونا جديد كورونا يصيب الجهاز الهضمى.
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