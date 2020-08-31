شكرا لقرائتكم خبر عن اطمن على نفسك.. هل يوجد تحليل دم أو أشعة تتنبأ بإصابتك بالشلل الرعاش؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الشلل الرعاش أو مرض باركنسون هو اضطراب تدريجي في الجهاز العصبي يؤثر على حركة الشخص، وقد تبدأ الأعراض تدريجيًا، يبدأ المرض برعشة بسيطة في يد واحدة فقط، قد يكون إجراء تشخيص دقيق لمرض باركنسون أمرًا معقدًا، لذا يجب على الأطباء تقييم الأعراض بعناية والتاريخ العائلي والعوامل الأخرى للوصول إلى نتيجة، ولكن هل يوجد فحص أو اختبار يتنبأ بإصابتك بالشلل الرعاش في المستقبل؟ .. هذا ما نتعرف عليه في السطور التالية...

وبحسب موقع "جون هوبكنز" فإن التشخيص القياسي لمرض باركنسون في الوقت الحالي هو تشخيص سريري وهذا يعني أنه لا يوجد اختبار، مثل فحص الدم ، يمكن أن يعطي نتيجة قاطعة بدلاً من ذلك ، يجب أن تكون هناك أعراض جسدية معينة لتشخيص حالة الشخص على أنها مرض باركنسون.

نظرًا لعدم وجود فحص أو اختبار قاطع، فقد لا يستوفي المرضى المصابون بمرض باركنسون المبكر معايير التشخيص السريري على الجانب الآخر ، يعني هذا الافتقار إلى التحديد أنه يمكن تشخيصك بمرض باركنسون، فقط لتكتشف لاحقًا أن لديك حالة مختلفة تشبه مرض باركنسون.

ما الذي يبحث عنه الأطباء عند تشخيص مرض باركنسون

عادةً ما تكون بعض العلامات والأعراض الجسدية - التي يلاحظها المريض أو أحبائه - هي التي تدفع الشخص إلى زيارة الطبيب هذه هي الأعراض التي غالبًا ما يلاحظها المرضى أو أسرهم:

-الاهتزاز أو الرعاش: يسمى رعاش الراحة، وهو ارتعاش في اليد أو القدم يحدث عندما يكون المريض في حالة راحة ويتوقف عادةً عندما يكون نشطًا أو يتحرك

-بطء الحركة: بطء الحركة في الأطراف أو الوجه أو المشي أو الجسم بشكل عام

-التصلب والتيبس: تصلب في الذراعين أو الساقين أو الجذع

-عدم استقرار وضعية الجسم: مشكلة في التوازن واحتمالية السقوط

بمجرد وصول المريض إلى عيادة الطبيب، يقوم الطبيب بما يلي:

السؤال عن التاريخ الطبي والفحص الجسدي للمريض.

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-يسأل عن الأدوية الحالية والسابقة قد تسبب بعض الأدوية أعراضًا تشبه داء باركنسون.

-يقوم بإجراء فحص عصبي واختبار خفة الحركة وتناغم العضلات والمشية والتوازن.

اختبار مرض باركنسون

لا يوجد اختبار معملي أو آشعة موصى بها أو نهائي لمرض باركنسون ومع ذلك ، في عام 2011 ، وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على فحص تصوير يسمى DaTscan. تسمح هذه التقنية للأطباء برؤية صور مفصلة لنظام الدوبامين في الدماغ.

يتضمن جهاز DaTscan حقن كمية صغيرة من عقار مشع وجهاز يسمى ماسح التصوير المقطعي المحوسب بإصدار فوتون واحد (SPECT) ، على غرار التصوير بالرنين المغناطيسي.

يرتبط الدواء بأجهزة إرسال الدوبامين في الدماغ، مما يُظهر مكان وجود الخلايا العصبية الدوبامينية في الدماغ (الخلايا العصبية الدوبامينية هي مصدر الدوبامين في الدماغ ؛ وفقدان الدوبامين هو ما يؤدي إلى داء باركنسون).

لا يمكن لنتائج DaTscan أن تظهر أنك مصاب بمرض باركنسون، لكنها يمكن أن تساعد طبيبك في تأكيد التشخيص أو استبعاد مرض باركنسون.

هل التشخيص المبكر ممكن؟

أصبح الخبراء أكثر وعيًا بأعراض مرض باركنسون التي تسبق المظاهر الجسدية يُطلق على أدلة المرض التي تظهر أحيانًا قبل الأعراض الحركية - وقبل التشخيص الرسمي - الأعراض البادرية.

وتشمل هذه المشكلات فقدان حاسة الشم ، واضطراب في النوم يسمى اضطراب سلوك حركة العين السريعة، والإمساك المستمر الذي لم يتم تفسيره بطريقة أخرى ، واضطرابات المزاج ، مثل القلق والاكتئاب.

إن البحث في هذه الأعراض المبكرة وغيرها يبشر بالخير لإجراء اختبارات وتشخيص أكثر حساسية.

على سبيل المثال ، تحاول أبحاث المؤشرات الحيوية الإجابة عن سؤال حول من يصاب بمرض باركنسون ويأمل الباحثون أنه بمجرد أن يتنبأ الأطباء بإصابة الشخص المصاب بأعراض مبكرة جدًا بمرض باركنسون في النهاية ، يمكن علاج هؤلاء المرضى بشكل مناسب أو تأخير تقدم المرض.