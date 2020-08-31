عدوى COVID-19 قد تظهر فى البداية على شكل التهاب بنكرياس حاد

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قد تظهر عدوى COVID-19 في البداية على شكل التهاب بنكرياس حاد
وجد الباحثون وفقا لتقرير موقع " HealthDay" أنه خلال فترة الدراسة ، استوفى 189 مريضًا معايير تشخيص التهاب البنكرياس وكان 32 من 189 (17 %) إيجابيًا لـ COVID-19 ، مما أدى إلى انتشار نقطة بنسبة 0.27 % التهاب البنكرياس بين المرضى في المستشفى مع COVID-19.
وكانت هناك نسبة أعلى من مرضى التهاب البنكرياس من ذوي الأصول السوداء والأسبانية في المجموعة الإيجابية لـ COVID-19 مقابل المجموعة السلبية لـ COVID-19 ، والتي ظلت مهمة في التحليل المعدل (نسب الأرجحية ، 4.48 و 5.07 ، على التوالي).
كان المرضى الذين يعانون من التهاب البنكرياس و COVID-19 أكثر عرضة للحاجة إلى تهوية ميكانيكية ولديهم فترات إقامة أطول في المستشفى مقابل مرضى التهاب البنكرياس ولكن ليس COVID-19 (نسب الأرجحية 5.65 و 3.22 على التوالي).
كتب المؤلفون: "هذه النتائج تدعم فكرة أن التهاب البنكرياس يجب أن يُدرج في قائمة المظاهر المعدية المعوية لـ COVID-19"، وكشف العديد من المؤلفين عن العلاقات المالية للصناعات الدوائية والتكنولوجيا الحيوية.
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