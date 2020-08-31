شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة أول طبيبة قلب فى الهند عن عمر 103أعوام بسبب إصابتها بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفيت الدكتورة إس بادمافاتي أول طبيبة قلب في الهند بسبب عدوى فيروس كورونا عن عمر يناهز 103 أعوام، بعد إصابتها بمضاعفات خطيرة للفيروس، وفقا لما ذكرته صحيفة time now news، ووفقا لما أعلنه المعهد الوطني للقلب بالهند فإن الطبيبة كانت تخضع للعلاج على مدار 11 يومًا الماضية من فيروس كورونا .

وقال المعهد الوطني للصحة: ​​"تم إدخالها مصابة بـ COVID-19 وكانت تعاني من صعوبة في التنفس وحمى أصيبت بالتهاب رئوي في كلتا الرئتين واحتاجت إلى دعم جهاز التنفس الصناعي ومع ذلك ، أصيبت بسكتة قلبية وتوفيت، وأضاف بيان المعهد أنه تم حرق جثة الدكتوره بادمافاتي في محرقة جثث COVID-19.

كانت الطبيبة قد هاجرت إلى الهند عام 1942 أثناء الحرب العالمية الثانية وقال البيان إنها تخرجت من كلية الطب في رانجون وذهبت إلى الخارج للحصول على تعليم عالى، وأضافت أنه عند عودتها إلى الهند ، انضمت إلى هيئة التدريس في كلية ليدي هاردينج الطبية.

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في عام 1962 ، أسست الدكتوره بادمافاتي مؤسسة All India Heart Foundation واستمر في إنشاء معهد القلب الوطني في عام 1981 كمستشفى قلب حديث للرعاية الثالثة في دلهي مع أول مختبر قسطرة قلبية في القطاع الخاص في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية.

لإنجازاتها ومساهماتها في تطوير طب القلب في الهند ، حصلت على زمالة الكلية الأمريكية لأمراض القلب.