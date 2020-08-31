شكرا لقرائتكم خبر عن علماء بهولندا يحذرون من انتشار فيروس كورونا بين الأرانب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت دراسة جديدة أجراها علماء في هولندا ونشرت على موقع ما قبل الطباعة bioRxiv * في أغسطس الجارى، أن الفيروس التاجي التنفسي كورونا المستجد، يمكن أن يصيب الأرانب ، مما يفتح الباب للتداول المحتمل في مزارع الأرانب وكونه مصدر محتمل آخر لعدوى فيروس SARS-CoV-2 البشرية.

ولكن فقا للباحثين حسب موقع "newsmedical" ، تستدعي هذه النتيجة إجراء بحث عاجل حول انتشار الفيروس في الأرانب المستزرعة.

منذ البداية تقريبًا ، كان أحد المخاوف الكبرى هو أن الفيروس قد يصيب مضيفات المستودعات الثانوية ، وينتشر فيها ، ويعيد إصابة البشر مرة أخرى.



اصابات الأرانب

يتطلب إبطاء انتقال الفيروس معرفة العديد من طرق الانتشار بين البشر وكذلك بين البشر والأنواع الأخرى، وحتى الآن ، وجد أن الفيروس يصيب القطط والقوارض والرئيسيات غير البشرية والهامستر وحتى الكلاب إلى حد ما ، بينما يمكن أن ينتشر من القوارض والقطط والهامستر إلى الحيوانات الأخرى عن طريق انتقال الهواء.

لا تلتقط الكلاب والقطط الأليفة الفيروس فحسب ، بل تنقله أيضًا بسهولة، و يُظهر المنك المستزرع في العديد من المزارع الهولندية أيضًا القابلية نفسها للإصابة ، حيث وجد العمال في هذه المزارع أيضًا أنهم مصابون بفيروسات تشبه نسبيًا إلى حد كبير تلك الموجودة في الحيوانات.

تُظهر هذه النتائج الحاجة الملحة لاحتواء انتقال الفيروس ليس فقط بين البشر ولكن أيضًا من خلال هذه الأحداث غير المباشرة ، بين الحيوانات القريبة من البشر ، إما كحيوانات أليفة أو كحيوانات مستزرعة، وهذا الأخير له أهمية خاصة ، بسبب ازدحام الحيوانات في العديد من هذه المزارع ، مما يشجع على الانتشار السريع. نظرًا لأن الأرانب من بين أكثر الحيوانات التي يتم تربيتها شيوعًا في جميع أنحاء العالم ، فقد ركزت الدراسة الحالية على تحديد مدى تعرض هذه الكائنات للفيروس.

هل تدعم الأرانب دخول -CoV-2؟

أحد المحددات الرئيسية لنطاق المضيف للفيروس هو الإنزيم المحول للأنجيوتنسين 2 (ACE2) ، وهو المستقبل الفيروسي في الخلية المضيفة.

أظهر الباحثون في الدراسة الحالية إفراطًا في التعبير عن الإنزيم المحول للأنجيوتنسين من أنواع مختلفة (البشر والأرانب وخفاش حدوة الحصان الصيني) في خط خلوي، بعد ذلك ، قاموا بتعريض هذا الخط الخلوي للإصابة بكل من الفيروس الكاذب -CoV-2 وفيروس النوع البري.

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ووجدوا أنه عندما تعرضت الأرانب للفيروس ، أصبحت الخلايا عرضة لـ SARS-CoV-2.





عدوى الجهاز التنفسي العلوي بفيروس CoV-2

كانت الخطوة التالية هي تلقيح ثلاثة أرانب بـ 106 جرعة معدية، ومتابعتها بحثًا عن علامات العدوى لمدة 3 أسابيع، ولم يعثروا على شيء. ومع ذلك ، فقد تمكنوا من استعادة الحمض النووي الريبي الفيروسي من الأنف لهذه الفترة ، ومن الحلق لمدة تصل إلى 14 يومًا ، وفي المستقيم لمدة تصل إلى 9 أيام.

كانت جزيئات الفيروس المعدية موجودة في إفرازات الأنف لمدة تصل إلى أسبوع مع ذروتها في اليوم الثاني واليوم السابع، وفي الحلق ، حدث هذا فقط في اليوم الأول بعد التلقيح وفي حيوان واحد فقط، ولم يتم استرداد الفيروس المعدي في مسحات المستقيم.

من ناحية أخرى ، استخدمت الدراسة فقط الأرانب الصغيرة ذات المناعة القوية ، والتي لا يوجد بها مرض سابق ، من سلالة واحدة.

وقد لا يكون هذا قابلاً للتعميم على السلالات الأخرى أو الفئات العمرية للأرانب، كما قد تكون هناك حاجة إلى الاختبارات المصلية ، إلى جانب دراسات المراقبة الأخرى ، لتقييم مدى إصابة الأرانب المستزرعة بهذا الفيروس.

ثانيًا ، لوحظ أيضًا أن التساقط الفيروسي للأرانب على مرحلتين يحدث في القرود الخضراء الأفريقية وقد يكون نتيجة الاستجابات المناعية الفطرية المبكرة التي تبدأ في غضون أيام ، مما يؤدي إلى إزالة الفيروس جزئيًا.

ثالثًا ، قد يشير اكتشاف الحمضات في أنف ورئتي الأرانب المصابة إلى أن الخلايا التائية المساعدة 2 (Th2) التى تشارك في الاستجابة المناعية، وأظهرت الدراسة أيضًا أنه كما هو الحال في القوارض ، يفضل الفيروس إصابة الجهاز التنفسي العلوي مع الحفاظ على الرئتين.