القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صحة الخليج 365 الإثنين 2020/8/31 07:29 م بتوقيت أبوظبي الإثنين 2020/8/31 07:29 م بتوقيت أبوظبي

تعد نظافة حقيبة الطعام المدرسية وتنويع الغذاء بداخلها عاملا أساسيا للحفاظ على صحة الأطفال وحمايتهم من الأمراض والبكتيريا والفيروسات، وخاصة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، وعودة التلاميذ للمدارس. الإنفوجراف التالي يستعرض أهم النصائح لتحضير حقيبة الطعام مع عودة الدراسة في إطار خطط التعايش مع فيروس كورونا..



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إنفوجراف.. نصائح لتحضير حقيبة الطعام لطلاب المدارس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.