طريقة جديدة لمنع تطور السكري.. السر في "العصب الودي"

الخليج 365الإثنين 2020/8/31 06:33 م بتوقيت أبوظبي
كشف باحثون أمريكيون أن إيقاف عمل العصب الودي في البنكرياس يمنع تطور مرض السكري من النوع الأول.
وأوضح الباحثون أن جهاز المناعة يقوم بقتل خلايا البنكرياس التي تنتج الأنسولين، في بعض المناطق، وتبقى على قيد الحياة في بعض المناطق الأخرى، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية.
واقترح الخبراء من معهد "لا جولا" لعلم المناعة في سان دييجو أن إمداد الأعصاب الودية للبنكرياس بالمزيد من الأعصاب ينشط خلايا الجهاز المناعي لتدمير خلايا الغدة.
وأظهرت التجارب على الفئران المخبرية أن إيقاف عمل العصب الذي يصل إلى جزء معين من البنكرياس يوقف عملية موت الخلايا.
وأشار العلماء إلى أن الجهاز العصبي اللاإرادي يعمل بشكل مجهول ويحفز الخلايا المناعية على تدمير خلايا البنكرياس.
ويحتاج العلماء، الآن، إلى إيجاد طرق موثوقة لمنع انتشار النبضات العصبية لدى البشر، إما باستخدام التحفيز الكهربائي أو باستخدام المواد الكيميائية، ليتمكنوا من الحصول على نتائج مثبتة، وفق مجلة " Science Advances" العلمية.
ووفقا للعلماء، فإن هذه الطريقة ستساعد أيضا في علاج أنواع معينة من أمراض المناعة الذاتية مثل التهاب المفاصل وغيرها.
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