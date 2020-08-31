شكرا لقرائتكم خبر عن بعد حديث السفير الصيني عنها.. ماذا تعرف عن شركة بيجو وعلاقتها بقضية حنين حسام؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلتزم شركة بيجو الصينية بكافة الإجراءات القانونية المصرية وعادات وتقاليد المجتمع المصري، وأن كل دورها توفير منصة للتواصل الاجتماعي، هكذا تحدث بلياو ليتشيانج، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى جمهورية مصر العربية، ومندوب جمهورية الصين الشعبية لدى جامعة الدول العربية، ولي إكسين، مدير القسم السياسي بسفارة جمهورية الصين الشعبية بالقاهرة مع لمستشار حمادة الصاوي، النائب العام، عن قضية حنين حسام والمعروفة إعلامياً باسم «فتاة التيك توك».

ولكن ما هي الشركة وعلاقتها بالقضية؟

بيجو هي شركة تقنية سريعة النمو تأسست في سنغافورة عام 2014، وعرفت نفسها يإنها تسعى إلى تحقيق عالم يتواصل فيه الجميع بشكلٍ أفضل.

تقدم بيجو كتالوج متنوع من منتجات البث الصوتي والفيديو، بالإضافة خدمات مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة.

وتتضمن هذه المجموعة تطبيقات كبرى كبيجو لايف، لايكي (المعروف سابقًا بلايكي فيديو) وآيمو

لدى الشركة الآن أكثر من 433 مليون مستخدم فعال شهريًا في أنحاء أكثر من 150 دولة حول العال، في الوقت الحالي، لدى بيجو 5 مراكز بحث وتطوير في سنغافورة، الولايات المتحدة الأميركية، الهند، الشرق الأوسط، الصين، وما يزيد عن 20 مقر حول العالم.

ولكن ماعلاقة الشركة بقضية حنين حسام؟

من ضمن التطبيقات التي تمتلكها الشركة تطبيق لايكي، التطبيق الذي من خلاله بثت حنين حسام عدد من الفيديوهات التي وصفها البعض بإنها غير مناسبة لعادات وتقاليد المجتمع المصري والتي على أثرها تم تقديم بلاغ ضدها بتهمة التحريض على الفسق والفجور.

قال جاكسون لى الرئيس التنفيذى لشركة «BIGO Technology» في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا، في سبتمبر الماضي: «إن شركته تعتزم التوسع في الشرق الأوسط من خلال مكتبها في مصر، وترسيخ مفهوم صناعة الإنترنت لدى الشباب والعمل على تطوير إمكاناته لمواكبة التطور الذي يشهده العالم في نمط الحياة بشكل سريع، بدءا من وسائل التواصل والترفيه والتعلم وصولا إلى الوظائف المستقبلية المتاحة والتى تقوم على قدرات الذكاء الاصطناعى والاعتماد على السحب الرقمية والقدرة على الاستفادة من تحليل البيانات الضخمة».

تطبيق لايكي

يتيح لايكي مساحات واسعة تمكّن مستخدميه من إنشاء محتوى مصور بهدف التيسير على الجميع في إنشاء مقاطع فيديو، واحتل التطبيق المرتبة الأولى على قائمة «أفضل 10 تطبيقات جديدة» Top 10 Breakout Apps وفقًا لتقرير «“آب آني» App Annie للعام 2019، في حين جاء في المركز السادس ضمن إجمالي التطبيقات العالمية التي جرى تنزيلها في الربع الأول من 2020.

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هناك شروط يجب أن تجتازها لكي تقوم بعمل بث مباشر في تطبيق لايكي منها أن يكون عمرك فوق 16 عاماً، وأن يحتوي حسابك على 3 فيديوهات على الأقل ويكون عدد معجبيك 1000 أو أكثر.

يحتوي البرنامج على فلاتر وملصقات للتعديل على الصور والفيديوهات، حيث تنقسم الفيديوهات إلى ثلاثة أقسام الأول للأشخاص الذين تقوم بمتابعتهم والثاني الفيديوهات الشائعة والثالث فيديوهات الأشخاص القريبين منك جغرافيا.

في إبريل الماضي، كان قد قرر الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إحالة «حنين حسام» الطالبة بكلية الآثار، إلى التحقيقات، بالجامعة لقيامها بسلوكيات تتنافي مع الآداب العامة والقيم والتقاليد الجامعية.

وقال «الخشت»، إن الجامعة تلقت العديد من الرسائل حول قيام إحدى الفتيات تدعي انتماءها لجامعة القاهرة، وأثارت مواقع التواصل الاجتماعي «الفيس بوك»، خلال الساعات الماضية وذلك بدعوة الفتيات بفتح الكاميرات وتسجيل فيديوهات غير لائقة مقابل مبالغ مالية.

وأشار «الخشت»، إلى أنه فور تلقي الرسائل تم عمل بحث عن الاسم بين كليات الجامعة، وتبين أنها طالبة باقية للإعادة بالفرقة الثانية بكلية الآثار، مؤكدا على أنه على الفور تم إحالة الطالبة إلى التحقيقات لإتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.

وشدد رئيس جامعة القاهرة على أن الجامعة ستتخذ أقصي عقوبة ضد الطالبة والتي قد تصل للفصل النهائي من الجامعة، وذلك لإرتكاب افعال لا تتناسب مع القيم والتقاليد الجامعية، ولا تليق بمكانة طالبة جامعية في جامعة القاهرة.