طفلة تأسر القلوب برقصاتها المميزة وتُصبح نجمة "تيك توك"

نيودلهي - لايف ستايل انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر طفلة نيبالية عمرها سنتان، أدهشت الجمهور بحركاتها اللطيفة والمميزة وتعابير وجهها المثيرة والمنسجمة أثناء الرقص، وتناقل مستخدمو الإنترنت فيديوهات الطفلة واسمها سامايرا تهابا، والتي استطاعت رغم صغرها، إثارة مشاعر الناس.

وتساءل أحد المعلقين على الفيديوهات: "كيف يمكن أن تتزامن حركات شفاه طفلة صغيرة بشكل دقيق كهذا مع ألحان الموسيقى؟"، وكتب آخر: "هذه موهبة فطرية". قد يهمك أيضاً :

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