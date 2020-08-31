شكرا لقرائتكم خبر عن هل يتطلب لقاح فيروس كورونا جرعتين أم جرعة واحدة تكفى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف موقع CNN الإخبارى إنه عندما يُطرح لقاح لفيروس كورونا فى السوق، سيحتاج الناس على الأرجح إلى جرعتين، وليس جرعة واحدة، وقد يتسبب ذلك فى مشاكل حقيقية.

وقالت الدكتورة كيلى مور، أستاذ السياسة الصحية فى جامعة فاندربيلت، "ليس هناك شك فى أن هذا سيكون أكثر برامج التطعيم تعقيدًا، وأكبرها فى تاريخ البشرية، وسيتطلب ذلك مستوى من الجهد، ومستوى من التطور، لم نجربه من قبل.

وأشارت إلى أنه حتى الآن، قدمت عمليةWarp Speed ، الأمريكية لتطوير لقاح فيروس كورونا، وتوفير لقاح فى السوق، أموالًا لـ6 شركات أدوية، اثنين من هذه الشركات، هما "موديرنا" و"فايزر"، تجريان الآن المرحلة الثالثة من التجارب السريرية واسعة النطاق، ويحصل المتطوعون البالغ عددهم 30 ألف شخص فى كل تجربة على جرعتين، مع فارق 28 يومًا بين جرعاتهم، وفايزر21 يوم فارق بين الجرعة والأخرى.

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وأوضحت أنه من المتوقع أن تبدأ استرازينيكاAstraZeneca تجارب المرحلة 3 هذا الشهر، استخدمت تجارب المرحلتين الأولى والثانية جرعتين بفاصل 28 يومًا، لكن لم تبدأ نوفافاكس Novavax أيضًا تجارب المرحلة 3 ، ولكنها استخدمت جرعتين في تجاربها السابقة، أما في تجارب المرحلة 3 القادمة من جونسون آند جونسون Johnson & Johnson ، سيأخذ بعض المشاركين جرعة واحدة وسيأخذ البعض الآخر جرعتين.

وأضافت لم تُعلن شركة سانوفىSanofi ، عما إذا كان لقاحها في جرعة واحدة أو جرعتين، موضحا أنه ليس من المستغرب أن لقاح فيروس كورونا التاجي سيحتاج على الأرجح إلى جرعتين. تتطلب العديد من اللقاحات، بما في ذلك لقاحات الأطفال ضد جدري الماء والتهاب الكبد الوبائي" أ "ولقاح الهربس للبالغين جرعتين، ويحتاج البعض إلى أكثر يحصل الأطفال على 5 جرعات من لقاح DTaP، الذى يحميهم من الدفتيريا، والتيتانوس، والسعال الديكى.

وأكدت، هناك أيضًا سابقة لتطوير برامج التطعيم الشامل في وقت قصير، فى ربيع عام 2009، عندما ظهرت سلالة جديدة من الإنفلونزا، قام برنامج اللقاح بتلقيح 161 مليون أمريكي في غضون أشهر، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكى" CDC"، موضحة أن هذا يعني أن برنامج لقاح فيروس كورونا القادم سيكون صعبًا، لكن ليس مستحيلًا.

وأضافت كيلى مور: "لدى إيمانا بأننا نستطيع القيام بذلك، لكنه طلب كبير، وعلينا العمل مع الناس لإنجاحه".