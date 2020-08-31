تعرف على أضرار الألعاب الإلكترونية على صحة الأطفال ونصائح للوقاية

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 31 أغسطس 2020 01:16 مساءً - اتت الأجهزة الذكية في متناول الجميع ، بما فيهم الأطفال وصل إلى بعض الأحيان لحالة من الإدمان ، مما جعل الكثيير من الأخصائيين يحذرون من مخاطرها النفسية والجسدية والاجتماعية عليهم.

مع التطور التكنولوجي المستمر، يلجأ كثير من الأطفال إلى شغل أوقات فراغهم بالألعاب الإلكترونية.

وأثبتت الدراسات أن الألعاب الإلكترونية لها فوائد لتنمية العقل وخاصة ألعاب الذكاء، لكن يوجد الكثير من أنواع الألعاب الإلكترونية التي تؤثر على صحة الطفل.

وتشمل الآثار الصحية السيئة الناتجة عن الألعاب الإلكترونية، إصابة الأطفال بالسمنة والضعف في العضلات ومشكلات بالبصر، والعصبية الزائدة.

من هنا يجب الحرص على صحة الأطفال والتقليل من استخدام الألعاب الإلكترونية. وفيما يلي نتطرق إلى أضرار الألعاب الإلكترونية على الأطفال.

أضرار الألعاب الإلكترونية على صحة الأطفال:

الأضرار الصحية:

أثبتت الأبحاث الطبية أن الجلوس أمام شاشات الحاسوب والهواتف لمدة طويلة للأطفال يؤثر على صحة العين، مما يتسبب في إصابتها بالإجهاد ويؤدي إلى الإصابة ببعض المشكلات ومنها قصر النظر.

قد تؤدي ممارسة الألعاب الإلكترونية لفترة طويلة إلى الإصابة بالسمنة الناتجة عن قلة الحركة.

المكوث لفترات طويلة أمام الألعاب الإلكترونية والجلوس بوضعية خاطئة يتسبب في الإصابة بالمشكلات في العمود الفقري، فضلا على آلام الكتفين والرقبة ومفاصل اليدين التي يشعر بها الطفل.

التعرض للإشعاعات المنبثقة من أجهزة الكمبيوتر أو الهواتف الذكية عند اللعب يتسبب في حدوث الأرق واضطرابات النوم.

كثرة اللعب بالألعاب الإلكترونية يتسبب في ضعف الانتباه والتركيز للأطفال، ما يؤثر على التحصيل الدراسي.

الشعور بالصداع النصفى يعد من أبرز المشكلات الصحية التي تصيب الأطفال نتيجة الألعاب الإلكترونية.

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الأضرار النفسية:

عند لجوء الطفل إلى الألعاب الإلكترونية يوميا بأوقات طويلة قد يؤثر على تفاعله مع الآخرين وقد يميل للانطواء.

عدم خوض أنشطة أخرى تنمي مهارات الأطفال يؤثر على قدراتهم في المستقبل.

قد يتعرض الطفل إلى الفشل الدراسي وعدم التحصيل الجيد.

تؤدي الألعاب الإلكترونية إلى العنف والعصبية الزائدة لدى الأطفال، وهذا لوجود العديد من الألعاب العنيفة التي تجعل الطفل أكثر عدوانية.

يصاب الأطفال بالإدمان على الألعاب الإلكترونية، ما يجعل من الصعب التخلي عنها، ويؤثر على صحة الطفل بشكل كبير.

القلق والتوتر الدائمين نتيجة كثرة الألعاب الإلكترونية، وعدم الرغبة في التحدث مع الأخرين.

نصائح للوقاية من أضرار الألعاب الإلكترونية:

يجب أن يتم تحديد وقت معين خلال اليوم للاستخدام الألعاب الإلكترونية للأطفال.

ممارسة بعض الأنشطة الأخرى مثل القراءة والرسم، وممارسة الرياضة.

عند استخدام الألعاب الإلكترونية يجب الحرص على تفاعل أحد الوالدين مع الطفل أثناء اللعب.

يجب الحرص على مشاركة الطفل في الألعاب الأخرى غير الإلكترونية، للحرص على التواصل الإيجابي بين أفراد الأسرة.

التعرف على المواهب التي يتمتع بها الطفل والعمل على تنميتها.