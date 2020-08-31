لا تتجاهل أعراض ضعف صحة العضلات..تعرف إليها

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 31 أغسطس 2020 01:16 مساءً - منذ ساعتين

تتعدد الأسباب التي تؤثر على صحة العضلات وتؤدي إلى ضعفها، وخاصةً مع تقدم العمر، ويعتبر ضعف العضلات المستمر وبدون سبب واضح أو تفسير، فقد يؤشر بوجود مشكلة صحية تستدعي التدخل الطبي.

يحتاج الإنسان إلى عضلات قوية للقيام بأنشطته اليومية المختلفة، لذلك فإن شعور الإنسان بالتعب والخمول يشير إلى ضعف عضلاتهو.

ونشرت صحيفة “بينك فيلا”، مجموعة من الأعراض تؤكد وجود مشكلات في صحة عضلات الجسم وطرق بسيطة للتخلص من هذه الأعراض المزعجة:

انخفاض القدرة على التحمل

يؤثر الروتين والمهام اليومية على قدرة تحملنا، فمن العلامات التي تشير لضعف العضلات هو انخفاض القدرة على التحمل وتراجع مستويات طاقة الجسم، لذلك من المهم إدراج الكربوهيدرات والفيتامينات والمعادن في عاداتنا الغذائية.

تيبس العضلات

يضطر الكثير منا بسبب طبيعة أعمالهم للجلوس لفترات طويلة، وذلك يُسبب حالة من التيبس في العضلات لذلك من المهم أخذ فترات راحة خلال العمل والمشي لبعض الوقت.

الخمول والكسل

يشعر الشخص بالإرهاق والكسل طوال اليوم حتى دون ممارسة أي مجهود بدني كبير ويمكنك مواجهة ذلك بالاهتمام بالنظام الغذائي الصحي الذي لا يضر الجسم ويمده بالطاقة.

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الإعياء العام

يؤثر ضعف العضلات على عملية التمثيل الغذائي لذلك يصبح الجسم في حالة مستمرة من الضعف والإعياء، لذلك من المهم إدراج عنصر البروتين في الأنظمة الغذائية التي نتبعها للتخلص من مشكلة ضعف العضلات.

وهذه طرق ستساعدك في إدراج البروتين لنظامك الغذائي:

– الحرص على إدراج الجبنة ضمن أي وجبة خفيفة تتناولها.

– إضافة لطبق السلطة البروتينات سواء الدجاج أواللحمة أوالسمك أوالجبن.

– تناول البيض كوجبة إفطار.

– تناول الزبادي بسبب احتوائه على نسب عالية من البروتين.