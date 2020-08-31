طرق ذكية لعقاب الأطفال

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 31 أغسطس 2020 10:44 صباحاً - قد تعانين من مشاغبة طفلك وتفكرين بأن الوقت قد حان لعقابه قبل أن تتفاقم الأمور ويتحول الطفل المشاغب الى طفل مدلل! وعندما نقول معاقبة الطفل لا يعني ضربه، نهره أو الصراخ في وجهه فهذه الأنواع من العقاب تؤدي الى مشاكل نفسية وسلوكية لدى الطفل بالإضافة الى عدم الثقة بالنفس والعدوانية.

العقاب لا يعني أن تجعلي طفلك يخافك، بل لتنبيهه على أهمية السلوك الجيد، لذا وبوصفي خبيرة تربية أطفال اخترت لك هنا طرق ذكية لعقاب طفلك:

- زجاجة العقاب: في قنينة زجاجية ضعي قصاصات ورقية مطوية اكتبي فيها طرق تعاقب طفلك بعد أن تجلسي معه وتتفقان عليها. العقوبات قد تكون إفراغ سلة المهملات من كل غرفة، ترتيب خزانة ملابسه، تنظيف الحمام، طي الملابس أو أي من المهام التي لا يحبها طفلك. في كل ورقة اكتبي مهمة واطويها ثم ضعيها في القنينة الزجاجية. عندما يتصرف طفلك بصورة غير مقبولة وعليك معاقبته، اطلبي منه أن يأخذ ورقة من القنينة وينفذ ما بها ليكون عقابه.

- الزاوية: دعي طفلك يجلس في زاوية من الغرفة بمفرده وهذه الطريقة متبعة من قبل الكثير من الأمهات ولكن الفرق هنا بدلا من جعل الطفل يجلس فقط، دعيه يقوم بتلوين رسم أو حفظ أبيات شعر أو حل مسائل رياضية.

- النوم قبل الموعد: عاقبي طفلك بإرساله للنوم بوقت أبكر في ذلك اليوم وهذا اليوم سيكون مستقطعا من وقت اللعب. واليوم الذي يسلك فيه سلوكا جيدا فأنت ستزيدين من وقت لعبه.

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- الترتيب: إن كان طفلك ينثر حاجياته وألعابه ولا يرتب بعد أن ينتهي من اللعب، فعاقبيه بأن تأخذي هذه الألعاب ولا تعيدينها له إلا بعد أن يقوم يترتيب المكان الذي عبث به وتنذريه بان عليه أن يرتب دائما بعد الانتهاء والا ستأخذين العابه منه.

- التمارين المنزلية: هذا العقاب مفيد للأطفال الذين لا يحصدون نتائج دراسية مرضية. فبدلا من تأنيب الطفل على علاماته المنخفضة، عاقبيه بطريقة إيجابية بان تعطيه في كل يوم مجموعة من التمارين التي تتعلق في الموضوع الذي لا يحصد فيه نتائج جيدة ليقوم بدراستها وحلها حتى وان قل من وقت لعبه.

- التمارين الرياضية: إن كان طفلك لا يحب الأنشطة البدنية فهذا أفضل عقاب له. فعندما يسيء التصرف، اجعليه يقوم بتمارين القرفصاء لعشر مرات أو قفز الحبل. لا تبالغي بالعدد كي لا يؤذي طفلك عضلاته.