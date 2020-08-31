حركة مناهضة الأقنعة.. ألمانيا تخشى "حلفاء كورونا"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عبرت الحكومة الألمانية عن قلقها إزاء ما وصفته بـ"تطرف حركة مناهضة الأقنعة"، التي نظمت احتجاجا ضد القيود المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وحاولت في وقت سابق اقتحام البرلمان الألماني، ما أدى إلى القبض على 300 شخص.

بدوره، استنكر الرئيس الألماني فرنك فالتر شتاينماير ما سماه "الهجوم غير المحتمل على قلب ديمقراطيتنا"، مضيفا في بيان: "لن نقبل بذلك أبدا"، في وقت تتطرف فيه حركة "مناهضة الأقنعة" في مواجهة التدابير المفروضة ضد فيروس كورونا، على ما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية، وتسببت الصور التي تظهر مئات عدة من المتظاهرين يحاولون اجتياز الحواجز الأمنية لصعود الدرج المؤدي إلى مدخل مبنى الرايخستاغ، بصدمة في ألمانيا.

كما أدان وزير الداخلية الألماني هورست سيهوفر، محاولة متظاهرين اقتحام مبنى الرايخستاغ في برلين، وقال لصحيفة "بيلد" اليومية إن محاولة "متطرفين ومثيري اضطرابات" اقتحام مبنى الرايخستاغ، المركز الرمزي لديمقراطيتنا، هي أمر "غير مقبول".





Advertisements

وتمكنت الشرطة في اللحظة الأخيرة من منع هؤلاء من دخول المبنى مستخدمة البخاخات لتفريق الحشد، وقامت بتوقيف عدد من الأشخاص.

وتجمع المتظاهرون للتنديد بالإجراءات المفروضة لمكافحة تفشي فيروس كورونا، مثل وضع الكمامات والحفاظ على التباعد الجسدي، وهي تدابير يرونها اعتداء على حرياتهم.

وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، الإثنين، ارتفاع عدد حالات الإصابة الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا 610 حالات ليصل إجمالي الإصابات إلى 242381، كما أظهرت البيانات ارتفاع عدد حالات الوفاة ثلاث حالات ليصل إجمالي الوفيات إلى 9298.



