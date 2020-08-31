كورونا حول العالم.. أكثر من 6 ملايين إصابة بأمريكا وارتفاع وفيات فرنسا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يواصل فيروس كورونا انتشاره مخلفا إصابات ووفيات جديدة حول العالم، وأظهرت الإحصائيات تجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا 25 مليونا و390 ألفا و791 إصابة، الإثنين.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة، تليها البرازيل والهند وروسيا وبيرو وجنوب أفريقيا وكولومبيا والمكسيك وإسبانيا وتشيلي والأرجنتين وإيران والمملكة المتحدة وفرنسا والسعودية.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.





وبلغ عدد الوفيات 850 ألفا و630 حالة وفاة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 17 مليونا و709 آلاف و729 حالة شفاء من الفيروس حتى الآن.





أكثر من ستة ملايين إصابة في أمريكا

تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة ستة ملايين حالة في ظل إعلان ولايات بالغرب الأوسط عن ارتفاع معدل الإصابات.

وأعلنت ولايات أيوا ونورث داكوتا وساوث داكوتا ومينيسوتا في الآونة الأخيرة عن زيادات يومية قياسية في الإصابات الجديدة بينما تشهد مونتانا وأيداهو ارتفاعا قياسيا في عدد مرضى "كوفيد-19"، الخاضعين للعلاج بالمستشفيات.





وتنخفض معدلات الإصابات الجديدة والوفيات والمرضى بالمستشفيات على مستوى البلاد، لكن الغرب الأوسط يشهد بؤرا جديدة للعدوى.

ورصدت السلطات عددا كبيرا من حالات الإصابة في مقاطعات بها مقرات لجامعتي أيوا وولاية أيوا اللتين سمحتا بحضور الطلاب لبعض الدروس.

وشهدت الكليات والجامعات بمختلف أنحاء الولايات الأمريكية بؤر عدوى بين الطلاب بعد عودتهم إلى الدراسة، مما دفع بعض المؤسسات إلى قصر الدراسة على الإنترنت فقط.

وبعد مرور ثمانية أشهر على ظهور الوباء، لا تزال معاناة الولايات المتحدة مع الاختبارات مستمرة، وشهدت البلاد في الأسابيع الأخيرة تراجعا في عدد الأفراد الخاضعين للفحص.





ورفض كثيرون من مسؤولي الصحة و33 ولاية على الأقل التوجيهات الأخيرة التي أصدرتها إدارة الرئيس دونالد ترامب الأسبوع الماضي، والتي تفيد بأن الأفراد الذين تعرضوا للفيروس ولم تظهر عليهم أعراض ليسوا بحاجة للفحص.

ويعتقد مسؤولو الصحة العامة أن البلاد بحاجة لاختبار المزيد من الناس لرصد حاملي الفيروس الخالين من الأعراض وذلك لإبطاء انتشار المرض.

وتسجل الولايات المتحدة أكبر عدد للمصابين بالفيروس في العالم لكنها تأتي في المركز العاشر بناء على عدد المصابين إلى عدد السكان في حين تسجل البرازيل وبيرو وتشيلي أكبر معدلات العدوى وذلك وفقا لإحصاء "رويترز".

وتحتل أمريكا أيضا المركز الأول في العالم في عدد الوفيات بتسجيل نحو 183 ألف وفاة، وتأتي في المركز الحادي عشر بحساب نسبة الوفيات إلى عدد السكان.





إصابات واردة في الصين

وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الإثنين، تسجيل 17 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بزيادة عن تسع حالات تم تسجيلها قبل يوم.

وأضافت اللجنة أن كل الحالات الجديدة واردة من الخارج فيما يمثل اليوم الخامس عشر على التوالي الذي لا يتم فيه تسجيل حالات منقولة محليا.

وارتفع عدد الحالات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض إلى 19 حالة مقابل أربع حالات قبل يوم.

وبلغ الآن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بكورونا في الصين 85048 حالة بينما ظل عدد الوفيات عند 4634 دون تغيير.

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ارتفاع وفيات ألمانيا

وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، الإثنين، ارتفاع عدد حالات الإصابة الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا 610 حالات ليصل إجمالي الإصابات إلى 242381 .

كما أظهرت البيانات ارتفاع عدد حالات الوفاة ثلاث حالات ليصل إجمالي الوفيات إلى 9298.





أكثر من 64 ألفا في المكسيك

وأعلنت وزارة الصحة في المكسيك تسجيل 4129 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا إضافة إلى 339 حالة وفاة جديدة، ليصل مجمل عدد حالات الإصابة إلى 595841 حالة والوفاة إلى 64158.

وقالت الحكومة إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للأشخاص المصابين أكبر بكثير من الحالات المؤكدة.





فرنسا تسجل 5413 إصابة جديدة

وسجلت فرنسا 5413 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا مقابل 5453 لليوم السابق.

وذكرت وزارة الصحة أن العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 30606 مقابل 30602.

وبلغ عدد المصابين بالفيروس في المستشفيات 4535 مقابل 4530 في اليوم السابق، وارتفع عدد المرضى بوحدات الرعاية الفائقة إلى 402 مقابل 400 في الإحصاء السابق.





حجر صحي "اختياري" في كولومبيا

وتجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا بكولومبيا 600 ألف حالة مع اقتراب عدد الوفيات جراء الفيروس من 19400 حالة قبل انتهاء عزل عام استمر أكثر من خمسة أشهر.

وطبقا لوزارة الصحة فقد سجلت كولومبيا 607938 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا و19364 حالة وفاة.

وأعلن رئيس كولومبيا إيفان دوكي عزلا عاما لإبطاء انتشار الفيروس أواخر مارس، وينتهي هذا الإجراء، الإثنين، عندما تبدأ البلاد حجرا صحيا" اختياريا" لمدة شهر.

واستأنفت بالفعل قطاعات كثيرة نشاطها بشكل تدريجي، وبموجب التدابير الجديدة يمكن للمطاعم أن تعمل بخمسة وعشرين في المئة من طاقتها ولكن المناسبات الكبيرة مثل الحفلات ما زالت محظورة.





تراجع طفيف في الهند

سجلت الهند 78512 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وهو ما يقل بشيء بسيط عن العدد القياسي الذي سجلته في اليوم السابق عندما أعلنت أكبر عدد من حالات الإصابة اليومية بالمقارنة مع أي دولة أخرى في الجائحة.

وأظهرت أحدث الإحصائيات أن مجمل عدد الحالات الجديدة التي سجلتها الهند، الأحد، وبلغ 78761 حالة تجاوز العدد القياسي لحالات الإصابة اليومية المسجل في الولايات المتحدة في 16 يوليو وبلغ 77299 حالة.

وتسجل الهند، ثاني أكثر دول العالم سكانا، أعلى زيادة يومية في عدد الإصابات بكورونا في العالم منذ السابع من أغسطس متجاوزة الأعداد المسجلة في الولايات المتحدة والبرازيل.

ويبلغ مجمل عدد حالات الإصابة بالهند 3.62 مليون حالة.

وقالت وزارة الصحة إن عدد حالات الوفاة جراء مرض "كوفيد-19"، الذي يسببه فيروس كورونا، زاد 971 حالة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع مجمل عدد حالات الوفاة إلى 64469 حالة.



