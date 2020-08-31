شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كل ما تريد معرفته عن أسباب التهاب الجيوب الأنفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الجيوب الأنفية عبارة عن مساحات صغيرة مملوءة بالهواء (تجاويف) داخل عظام الخد والجبهة وهي مبطنة بغشاء مخاطي مستمر مع ذلك الذي يبطن تجويف الأنف هذا الغشاء المخاطي للجيوب الأنفية يصنع المخاط الذي يصب في الممر الأنفي (الأنف) من خلال قنوات صغيرة وقد يصاب بالالتهاب ويسبب أعراضاً عديدة من خلال مجموعة من الأسئلة والإجابات نتعرف على أسباب التهاب الجيوب الأنفية وعلاماته، وفقا لموقع viviennebalonwu.

س: ما هو التهاب الجيوب الأنفية؟

يحدث التهاب الجيوب الأنفية عندما يلتهب الغشاء المبطن لواحد أو أكثر من الفراغات المجوفة المليئة بالهواء في عظام الخد والجبهة (الجيوب الأنفية) استجابةً لذلك ، تنتج بطانة الجيوب أو الغشاء مخاطًا إضافيًا يتراكم في التجاويف ومن ثم يصبح عرضة للإصابة بالبكتيريا.

يصنف التهاب الجيوب الأنفية على نطاق واسع إلى التهاب الجيوب الأنفية الحاد والمزمن.

التهاب الجيوب الأنفية الحاد

يستمر عادةً لمدة تصل إلى أربعة أسابيع وينتج عن عدوى فيروسية، هذا مرض شائع لا يحدث أكثر من ثلاث مرات في السنة، يحدث هذا النوع من عدوى الجيوب الأنفية عادةً بعد عدوى الجهاز التنفسي العلوي مثل الزكام.

التهاب الجيوب الأنفية المزمن

عادة ما تستمر الأعراض لفترة أطول من ثلاثة أشهر يتطلب هذا الشكل من الحالة أن يزور المرء الطبيب لإجراء فحص طبي لأنه قد يكون ناتجًا أيضًا عن أي مرض آخر يكون التهاب الجيوب الأنفية المزمن من أعراضه.

تشير المصطلحات الطبية الحادة والمزمنة إلى المدة التي تعاني منها الحالة وليس مدى شدتها.

س: ما أسباب التهاب الجيوب الأنفية؟

التهاب الجيوب الأنفية هو أكثر شيوعًا من الآثار اللاحقة لعدوى فيروسية، مثل البرد أو الأنفلونزا، ولكن نادرًا ما يمكن رؤيته بعد العدوى البكتيرية أو الفطرية.

هناك عوامل مهيئة معينة ؛

1. التهاب الأنف التحسسي - قد يتسبب هذا في تورم الأنسجة في البطانة الداخلية للأنف وإغلاق قنوات تصريف الجيوب الأنفية. هذا يجعل الجيوب الأنفية أكثر عرضة للعدوى.

2. التشريح المتغير للتجويف الأنفي مثل الزوائد الأنفية ، الحاجز الأنفي المنحرف أو الكبير قد يسد قنوات تصريف الجيوب الأنفية.

3. إصابة الوجه أو الجراحة وبعض التشوهات الخلقية في الوجه أو الأنف.

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4. الربو والتليف الكيسي.

5. التدخين.

6. ضعف الجهاز المناعي كما يظهر في مرض الإيدز والعلاج الكيميائي.

س: ما علامات وأعراض التهاب الجيوب الأنفية؟

• التهاب الجيوب الأنفية ينتج عنه ألم نابض وضغط وانسداد في الأنف والوجه والجبهة والصداع.

• غالبًا ما تكون الأعراض أسوأ عند الانحناء أو الاستلقاء.

• من العلامات الأخرى لالتهاب الجيوب الأنفية انسداد الأنف وفقدان حاسة الشم أو التذوق.

• ألم الوجه مع الألم.

• إذا تحولت العدوى إلى حمى، فقد تشعر أيضًا بألم في أسنانك أو عند مضغ الطعام.

س: ماذا يمكنني أن أفعل على الفور لتحسين التهاب الجيوب الأنفية؟

• اشطف أنفك بالماء المالح للمساعدة في تنظيف المخاط من الجيوب الأنفية والممرات الأنفية.

• اسأل الصيدلي عن البخاخات والأقراص المزيلة للاحتقان أو تناول المسكنات المعتادة مثل الأسبرين أو الباراسيتامول أو الإيبوبروفين لتخفيف آلام الجيوب الأنفية.

• قم بتليين المخاط باستنشاق البخار يمكنك القيام بذلك عن طريق إضافة المنثول أو زيت الأرز أو زيت الأوكالبتوس إلى وعاء من الماء الساخن أو حمامك، ثم استنشاق البخار.

• لا تدخن وابتعد عن البيئات التي بها دخان أو جافة.