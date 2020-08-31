شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى أعراض أمراض القلب عند النساء؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع التقدم في العمر يتعرض كبار السن للأمراض المزمنة المختلفة مثل مرض القلب والسكر وهشاشة العظام، ولكن غالبا ما تعاني النساء من علامات وأعراض أمراض القلب المختلفة عن الرجال، خاصة فيما يتعلق بأمراض القلب والأوعية الدموية، وحسب ما ذكره موقع healthline ، نظرت دراسة أجريت عام 2003 في الأعراض التي تظهر غالبًا لدى النساء اللائي تعرضن لأزمة قلبية.

لم تتضمن الأعراض الرئيسية أعراض النوبة القلبية "الكلاسيكية" مثل ألم الصدر والوخز. بدلا من ذلك، ذكرت الدراسة أن النساء أكثر عرضة للقلق ، واضطرابات النوم ، والتعب غير عادي أو غير المبررة.

علاوة على ذلك ، أفادت 80 بالمائة من النساء في الدراسة أنهن عانين من هذه الأعراض لمدة شهر على الأقل قبل حدوث النوبة القلبية، ويمكن أيضا أن أعراض مرض القلب لدى النساء يمكن الخلط بينها وبين أمراض أخرى، مثل الاكتئاب ، وانقطاع الطمث ، والقلق.

تشمل أعراض أمراض القلب الشائعة لدى النساء ما يلي:

1:دوخة.

2:شحوب.

3:ضيق في التنفس أو التنفس الضحل.

4:دوار.

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5:الإغماء .

6:القلق.

7:غثيان.

8:التقيؤ.

9:ألم الفك.

10:الم الرقبة.

11:ألم في الظهر.

12:عسر الهضم أو ألم يشبه الغازات في الصدر والمعدة.

13:التعرق.