شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو تدلى الحبل السرى وعوامل الخطورة للإصابة به؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ الحبل السري في التكون بعد 5 أسابيع من الحمل، حيث يصبح أطول تدريجيًا حتى 28 أسبوعًا ، ويصل متوسط طول الحبل السرى من 45 لـ 60 سم، يحتوي الحبل السري على ثلاث أوعية دموية: شريانان ووريد واحد.

ينقل الوريد الأكسجين والمواد المغذية من المشيمة (التي تتصل بإمداد دم الأم) إلى الطفل.ونقل الشريانان الفضلات من الجنين إلى المشيمة (حيث يتم نقل الفضلات إلى دم الأم والتخلص منها عن طريق كليتيها).

نسيج شبيه بالجيلاتين يسمى هلام وارتون يحمي هذه الأوعية الدموية.

وحسب ما ذكره موقع marchofdimes قد يتعرض الحبل السرى لمشاكل عديدة أبرزها تدلى الحبل السرى، يحدث تدلي الحبل السري عندما ينزلق الحبل السري في المهبل بعد تمزق الأغشية (كيس الماء) ، قبل أن ينزل الطفل إلى قناة الولادة، حيث تؤثر هذه المضاعفات على حوالي 1 من كل 300 حالة ولادة ، يمكن للطفل أن يضغط على الحبل السري أثناء مروره عبر عنق الرحم والمهبل أثناء المخاض والولادة.

الضغط على الحبل السري يقلل أو يقطع تدفق الدم من المشيمة إلى الطفل ، مما يقلل من إمداد الطفل بالأكسجين، يمكن أن يؤدي تدلي الحبل السري إلى ولادة جنين ميت ما لم يتم ولادة الطفل على الفور ، عادةً عن طريق عملية قيصرية .

تدلي الحبل هو حالة طارئة، يجب تخفيف الضغط على الحبل على الفور عن طريق رفع جزء الجنين الحالي بعيدًا عن الحبل أثناء تحضير المرأة للولادة القيصرية السريعة.

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يزداد خطر الإصابة بتدلي الحبل السري إذا:

1:الطفل في وضع المؤخرة (القدم أولاً).

2:المرأة في المخاض المبكر .

3:الحبل السري طويل جدًا.

4:وجود الكثير من السائل الأمنيوسي.

5:يقوم المزود بتمزيق الأغشية لبدء أو تسريع المخاض.

6:المرأة تلد توائم عن طريق المهبل، يكون التوأم الثاني أكثر شيوعًا لتدلى الحبل السرى.