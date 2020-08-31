شكرا لقرائتكم خبر عن أدوية الوقاية من أمراض القلب خفضت خطر النوبة القلبية للنصف لمرضى السكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة جديدة أن مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية لدى مرضى السكري تنخفض بشكل كبير مع زيادة كبيرة في استخدام الأدوية الوقائية من أمراض القلب، وقالت الدكتورة كريستين جيلدينكيرن من مستشفى جامعة آرهوس بالدنمارك: "تشير نتائجنا إلى أنه عندما يتم تشخيص مرضى السكري من النوع الثاني، فإن بدء تناول الأدوية للوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية يكون له تأثير كبير على مخاطر النوبات القلبية والوفاة المبكرة".

وبحسب موقع ميديكال فإن الأشخاص المصابون بداء السكري من النوع الثاني أكثر عرضة للإصابة بنوبة قلبية أو الموت بسبب أمراض القلب مقارنة بالأشخاص غير المصابين بالسكري.

وقد تغيرت إدارة مرضى السكري من النوع الثاني بشكل كبير خلال العقدين الماضيين ، مع زيادة التركيز على الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية.

وكانت هذه أول دراسة تبحث في كيفية تأثير هذه التغييرات على مخاطر النوبات القلبية والوفاة المبكرة لدى مرضى السكري من النوع الثاني المشخصين حديثًا وليس لديهم أمراض قلبية وعائية سابقة.

وحدد الباحثون جميع المرضى في الدنمارك الذين بدأوا العلاج من مرض السكري من النوع 2 من عام 1996 إلى عام 2011 - أي ما مجموعه 211278 مريضًا.

تمت مطابقة كل مريض مصاب بداء السكري في العمر والجنس مع خمسة أشخاص غير مصابين بالسكري من عامة السكان تم استبعاد المصابين بأمراض القلب والأوعية الدموية السابقة.

تمت متابعة جميع المشاركين لمدة سبع سنوات باستخدام بيانات من السجلات الصحية الوطنية ، سجل الباحثون النوبات القلبية والوفيات أثناء المتابعة.

كما أشاروا إلى استخدام الأدوية للوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية في وقت تشخيص مرض السكري.

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وجد الباحثون أن المرضى الذين تم تشخيصهم حديثًا بداء السكري من النوع 2 وليس لديهم أمراض قلبية وعائية سابقة قد تعرضوا لانخفاض كبير في مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية والوفاة من عام 1996 إلى عام 2011 ، انخفض الخطر النسبي بنسبة 61٪ للأزمة القلبية و 41٪ للوفاة. خلال نفس الفترة ، انخفضت المخاطر المطلقة للنوبات القلبية والوفاة بنسبة 4٪ و 12٪ على التوالي.

عند مقارنة مرضى السكري بعامة السكان ، تقلصت الفروق الكبيرة في المخاطر مع مرور الوقت. بحلول نهاية الدراسة ، كان خطر الإصابة بالنوبات القلبية بين مرضى السكري هامشيًا فقط - 0.6 ٪ - أعلى من عامة السكان.

في مرضى السكري ، زاد استخدام الأدوية الخافضة للكوليسترول بأكثر من 10 أضعاف، وزاد الأسبرين بنسبة 50٪ ، وزادت أدوية خفض ضغط الدم حتى أربع مرات خلال فترة الدراسة.

قال الدكتور جيلدينكيرن: "إن خطر الإصابة بالنوبات القلبية والوفاة المبكرة بين المرضى الذين تم تشخيصهم حديثًا بالسكري من النوع 2 ولا يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية السابقة قد انخفض إلى النصف تقريبًا من عام 1996 إلى عام 2011.

وفي نفس الفترة ، انخفض الاختلاف في خطر الإصابة بالنوبات القلبية والوفاة بالنسبة إلى المرضى الذين يعانون من مرض السكري ، مقارنة بعامة السكان ، تم تضييقهم بشكل كبير ".

وأشارت إلى أن هذه كانت دراسة قائمة على الملاحظة.

قال الدكتور جيلدينكيرن: "بالإضافة إلى استخدام الأدوية الوقائية ، قد تكون هناك عوامل أخرى قد أثرت في احتمالية الإصابة بنوبة قلبية والوفاة المبكرة على سبيل المثال ، التحكم الأكثر صرامة في مرض السكري وتغيير نمط الحياة مثل الإقلاع عن التدخين والنشاط البدني والطعام الصحي ربما ساهم في تحسين التشخيص ".