شكرا لقرائتكم خبر عن «تحميل أسرع 10%».. 5 مميزات جديدة في متصفح «جوجل كروم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يهدف متصفح «Google Chrome» إلى إضافة تحسينات من شأنها أن توفر سرعة أكبر في تحميل علامات التبويب، حيث طرحت google العديد من التحديثات لمتصفح الويب الخاص بها Chrome، بهدف زيادة إنتاجية المستخدم وجعل تجربة التصفح أسرع.

أولا: جوجل كروم يوفر تحميل أسرع للصفحات بنسبة 10%:

ولتحسين التجربة العامة لاستخدام العديد من علامات التبويب في المتصفح، سيقدم الإصدار الجديد M85 ميزة تشغيل الأجزاء الأكثر أهمية في الأداء بشكل أسرع، وهذا سيؤدي إلى تحميل أسرع للصفحات بنسبة تصل إلى 10% من خلال تحديد أولويات المهام الأكثر شيوعًا.

ثانيا: طي وتوسيع علامات التبويب لجوجل كروم:

واستنادًا إلى تعليقات مستخدمي الإصدار التجريبي، ستسمح جوجل بطي وتوسيع مجموعات علامات التبويب؛ بحيث يمكنك التركيز على المجموعات التي تحتاج إلى الوصول إليها أكثر، وبحسب الشركة فإن هذا كان الطلب الأكثر شيوعًا من المستخدمين.

ثالثا: تحديث جوجل كروم على إصدار أندرويد:

وفي إصدار أندرويد من كروم، إذا بدأت في كتابة موضوع في شريط العناوين، فسترى اقتراحًا للتبديل إلى علامة تبويب إذا كنت فتحتها مسبقًا ونسيت ذلك.

رابعا: QR على كروم:

وسيحصل مستخدمو أندرويد أيضًا على إمكانية مشاركة العناوين URL من خلال رمز الاستجابة السريعة QR، بالإضافة إلى نسخ الروابط ومشاركتها إلى الأجهزة الأخرى أو إرسال الروابط عبر تطبيقات أخرى، أو حتى طباعة الصفحة.

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وستشق ميزة رمز الاستجابة السريعة الجديدة طريقها إلى كروم على سطح المكتب أيضًا، ويمكن الوصول إليها من شريط عنوان كروم.

خامسا: تسمية علامات التبويب لجوجل كروم:

وفي شهر مايو، كانت جوجل قد طرحت بشكل تجريبي ميزة تتيح للمستخدمين تسمية علامات التبويب المفتوحة الخاصة بهم؛ للحفاظ على تنظيم مهامهم وأبحاثهم عبر الإنترنت، وحاليًا سيتم طرح هذه الميزة لجميع المستخدمين.