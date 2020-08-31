شرطي أميركي يوقف حركة المرور لمساعدة شاب على تقديم عرض زواج مذهل

أوقف ضباط الشرطة في ولاية نيوجيرسي الأميركية، حركة المرور لمساعدة شاب على القيام بعرض زواج مذهل لحبيبته، وأظهر مقطع فيديو نشرته شبكة "سكاي نيوز" الأميركية الشرطة وهي توقف سيارة شاب وسط الطريق، ليترجل منها صحبة حبيبته، ثم يقوم فجأة بالجثو على ركبته وتقديم خاتم زواج لها، وسط دهشتها وعلى مرآى من عناصر الشرطة. قد يهمك ايضاً: عريس يتسبب في إصابة مؤلمة لعروسه خلال حفل الزفاف "الأحد السعيد" بتاريخه المميّز يدفع العرسان إلى الزواج بكثرة في موسكو

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