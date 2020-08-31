اسرار نسف الدهون بحمية اللوز والتمر والحليب

من الممكن تسريع عملية نسف الدهون من خلال تناول بعض المكونات الغذائية خلال الوجبات. فهي تتمتع في هذه الحالة بخصائص تحفز عملية خسارة الوزن ونحت الجسم من خلال تخليص مناطقه من الكتل الدهنية الضارة. ولهذا ينصح باتباع حمية غذائية قصيرة الأمد تحتوي على اللوز والتمر والحليب القرفة. ومن المعروف ان هذه المكونات تساعد على استئناف عملية نسف الدهون بعد المرور بمرحلة ثبات الوزن الصعبة.

طريقة رجيم اللوز والتمر والحليب



يواجه بعض الاشخاص صعوبة كبيرة في نسف الدهون التي تتراكم في مناطق الجسم المختلفة. كما انهم يعانون من مشكلة ثبات الوزن. ولهذا لا يمكنهم استعادة الرشاقة والتخلص من السمنة بسهولة. وينصح هؤلاء بالاعتماد على رجيم فعال مثل رجيم اللوز والتمر والحليب والقرفة لمدة 4 ايام. وفي هذه الحالة يجب اتباع نظام غذائي خاص يعمل على تحريك الوزن ويزود الجسم بالكثير من المغذيات التي يحتاج اليها مثل احماض الاوميغا 3 والبروتينات والالياف وغيرها. ومن الممكن تطبيقه بطريقة سهلة جداً.



الفطور. 3 الى 4 حبات من التمر، كوب من الحليب قليل الدسم والافضل ان يكون طبيعياً في حال توفره مع ملعقة صغيرة والقرفة.

وجبة خفيفة. 3 حبات تمر متوسطة الحجم مع قبضة من اللوز النيئ غير المقلي وغير المملح.

الغداء. قطعة متوسطة الحجم من الدجاج او السمك المشوي من دون اي مواد دهنية، طبق صغير من الارز الاسمر المطهو على البخار، قطعة متوسطة الحجم من الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة، طبق متوسط

الحجم من السلطة مع صلصة خفيفة تحتوي على القليل من زيت الزيتون وعصير الليمون.

وجبة خفيفة. ثمرة تفاح او من اي فاكهة موسمية اخرى، قبضة من اللوز مع كوب صغير من حليب قليل الدسم.

العشاء. 4 حبات تمر مع كوب حليب خفيف الدسم ورشة قرفة.



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فوائد الرجيم

يحتوي رجيم اللوز والتمر والحليب والقرفة على الكثير من العناصر التي لا تساعد على نسف الدهون فقط بل تعمل على حماية الجسم من الامراض ومن تأثير العوامل الخارجية.

اللوز



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- يحتوي على الفيتامين E المضاد للأكسدة وهذا يعني انه يساهم في تنقية الجسم من السموم وفي الحد من الاصابة ببعض المشاكل الصحية.

- يعمل على تعديل مستوى السكر في الدم لأنه يحتوي على المغنيزيوم.

- يحد من زيادة الوزن في حال تم تناوله في اطار حمية غذائية صحية خصوصاً انه غني بالبروتينات والالياف التي تعزز الشعور بالشبع وتحد من الرغبة في تناول الطعام في الفترة الفاصلة بين الوجبات.



التمر



- يحتوي على الالياف الغذائية التي تحد من الرغبة في الاكل في الفترات الفاصلة بين الوجبات الاساسية.

- يحد من المعاناة من الامساك والنفخة المزعجة.

- - يحتوي على المعادن مثل الحديد والمغنيزيوم.

- يساهم تناوله باعتدال في خفض مستوى الكوليسترول الضار وحماية صحة القلب والشرايين.

- يزود الجسم بالطاقة التي يحتاج اليها لأداء مهماته المختلفة لأنه مصدر للغلوكوز. ولهذا ينصح بتناوله في حال الشعور بالارهاق خلال النهار,

القرفة



-يساهم استهلاكها في تعديل مستوى السكر في الدم.

- تعزز عملية حرق السعرات الحرارية ومن اجل الاستفادة منها في نسف الدهون وتحريك الوزن الثابت ينصح بمزج ملعقة صغيرة من مسحوقها مع كوب من الماء المغلي وتركه ليبرد قليلاً ثم شرب كوب منه مرتين يومياً قبل تناول اثنتين من الوجبات الرئيسية بنحو 30 دقيقة.