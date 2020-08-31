هل سيكون لقاح فيروس كورونا فعالاً بنفس القدر للرجال والنساء؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وجدت الأبحاث الحديثة أن استجابة المرأة المناعية للعدوى ، بما في ذلك COVID-19 ، أقوى من الرجال، وهو ما دعا إلى طرح تساؤلات عن هل هذا يعني أنهم سيستجيبون للقاحات أفضل من الرجال؟، وكانت هناك بعض التطورات على جبهة لقاح COVID-19 مؤخرًا مع إطلاق روسيا Sputnik V ، كما تستعد الهند للتوصل إلى Covishield قريبًا والعديد من الآخرين في مراحل مختلفة من التجارب السريرية، ومع ذلك ، قد تختلف الاستجابة للقاحات بين الرجال والنساء ، وهذا يشير إلى مدرسة فكرية واحدة.

ربما يرجع هذا إلى أن استجابة الرجال المناعية لفيروس كورونا قد تكون أضعف من استجابة النساء ، كما اقترحت دراسة حديثة نُشرت في مجلة Nature.



لقاح كورونا للرجال والنساء

ووجد البحث الذي يستكشف الاختلاف بين الجنسين في الاستجابة المناعية أن الخلايا المناعية للمرأة تعمل بشكل أسرع وبطريقة أقوى من تلك الموجودة في نظيراتها من الذكور.

ووفقًا للباحثين في هذه الدراسة ، يمكن أن يكون السبب المحتمل وراء هذا الاختلاف هو حقيقة أن جسم المرأة مجهز لحماية مولودها الجديد أو جنينها من الجراثيم.

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فعالية لقاح COVID-19 لدى الرجال والنساء: ماذا تقول الدراسة؟ فعالية لقاح COVID-19 لدى الرجال والنساء: ماذا تقول الدراسة؟ وجد مؤلفو دراسة مجلة Nature أن النساء ينتجن خلايا T أكثر من الرجال، وتلعب هذه الخلايا المناعية دورًا أساسيًا في مكافحة أي عدوى بما في ذلك COVID-19. كما أنها تؤثر على انتشار العدوى.

ووجد الباحثون أيضًا أن الرجال ، وخاصة أولئك الذين ينتمون إلى كبار السن ، لديهم استجابة ضعيفة جدًا للخلايا التائية ويعانون من أشكال أكثر حدة من عدوى COVID-19.

من ناحية أخرى ، أظهرت النساء الأكبر سناً (البالغات من العمر 90 عامًا) استجابة مناعية رائعة، و قادت هذه النتائج مؤلفي الدراسة إلى التكهن بأنه بينما قد تكون جرعة واحدة من اللقاح كافية للرجال والنساء الأصغر سنًا ، فقد يحتاج الرجال الأكبر سنًا إلى ثلاث جرعات. ومع ذلك ، هناك حاجة إلى مزيد من البحث للوصول إلى رأي قاطع حول الاختلاف في فعالية لقاحات COVID-19 لدى الرجال والنساء.



ما الذي يجعل الرجال أكثر عرضة للإصابة بعدوى COVID-19؟ ما الذي يجعل الرجال أكثر عرضة للإصابة بعدوى COVID-19؟ تشير مجموعة متزايدة من الأبحاث إلى أن الرجال هم في الواقع الجنس "الأضعف" ، وليس النساء، لأنه تم العثور على نظام المناعة لديهم أضعف من نظرائهم من الإناث ، مما يشير إلى أدلة من جميع أنحاء العالم.

ومع ذلك ، فإن آلية الدفاع الضعيفة ليست العامل الوحيد الذي يجعل الرجال أكثر عرضة للإصابة بعدوى COVID-19 من النساء، وهناك عدة أسباب وراء هذا الاختلاف بين الجنسين بينما يتعلق الأمر بالوقوع فريسة لفيروس كورونا الجديد. هنا ، نوجهك عليهم.

1. الصلع النمطي الذكوري: وجد بحث أجري في جامعة براون بالولايات المتحدة أن الصلع يزيد من خطر إصابة الرجال بأعراض حادة من COVID-19، وتشير ملاحظات هذه الدراسة إلى أن هرمون الذكورة الذي يؤدي إلى الصلع يمكن أن يكون أحد نقاط الدخول المفضلة لفيروس كورونا الجديد، كما لاحظت دراسات أخرى مختلفة أن نسبة كبيرة من مرضى COVID-19 كانوا أصلع.





2. التدخين: هذه عادة نمط حياة أكثر شيوعًا عند الرجال أكثر من النساء، وتشير الأبحاث إلى أن التدخين يزيد من عدد مستقبلات ACE2 في رئتي الرجل ، وهي نقطة الدخول المفضلة لفيروس كورونا الجديد. مستقبل الإنزيم المحول للأنجيوتنسين 2 هو بروتين يحتاجه الفيروس أثناء دخوله إلى جسم الإنسان.





3. الجينات:على عكس النساء ، يمتلك الرجال كروموسوم X واحد فقط في كل خلية. هذا هو أحد العوامل التي تجعل الذكور أكثر عرضة للإصابة بعدوى COVID-19 من النساء.