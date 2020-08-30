الأردن يسجل أكبر حصيلة يومية لإصابات كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة الأردنية، الأحد، تسجيل 73 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وذلك في أكبر حصيلة يومية بالمملكة منذ ظهور الوباء.
وأشارت بيانات الوزارة إلى تسجيل 1966 إصابة مؤكدة و15 وفاة بالفيروس في المجمل منذ ظهور كورونا في البلاد في مطلع مارس الماضي.
ويشهد الأردن قفزة في عدد الإصابات اليومية منذ 10 أيام، ما دفع السلطات لتشديد حظر التجول الليلي بأنحاء البلاد ليبدأ من الساعة 11 مساء بدلا من الواحدة صباحا، وتطبيق العزل العام الشامل يوم الجمعة في العاصمة عمان، وفقا لوكالة رويترز.
وأرجأ المسؤولون أيضا استئناف الرحلات الجوية التجارية المنتظمة من مطار الملكة علياء الدولي الذي كان متوقعا هذا الشهر، ما أعاق فرص التعافي السريع للاقتصاد الأردني المثقل بالديون.
وقال رئيس الوزراء عمر الرزاز، الأحد، إن الحكومة ستواصل اتخاذ إجراءات محددة عند الضرورة لكبح انتشار الفيروس ومنها عزل مناطق أو مدن بعينها لكنه أوضح أنها لا تدرس العودة إلى العزل العام الشامل الذي كبل الاقتصاد.
وأغلقت الحكومة معبرها الحدودي مع سوريا في وقت سابق من أغسطس الجاري، عقب ظهور الفيروس بين سائقي شاحنات وفدوا من جارتها الشمالية.
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